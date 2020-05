Nach mehreren Skandalen – Natalie Rickli kritisiert Spitalrat des Unispitals Die Zürcher Gesundheitsdirektorin sagt, der Spitalrat mit Martin Waser an der Spitze habe seine Verantwortung offensichtlich nicht genügend wahrgenommen. zet

Natalie Rickli schaltet sich mit klaren Worten in die Diskussionen um die Affären rund um das Unispital ein. Foto: Andrea Zahler

Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) hat auf die diversen Skandale rund um das Unispital, die in den letzten Tagen bekannt geworden sind, reagiert. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» kritisiert sie den Spitalrat, namentlich auch seinen Präsidenten, den Zürcher Ex-Stadtrat Martin Waser (SP). «Der Rat ist das oberste Führungsorgan und hat in den Fällen, die jetzt publik wurden, seine Verantwortung offensichtlich nicht genügend wahrgenommen.» Waser und die übrigen Mitglieder des Spitalrats seien vom Regierungsrat gewählt worden, um das Unispital zu führen. «Ich erwarte, dass sie die Probleme lösen. Sie können nicht einfach die Verantwortung an die Politik delegieren.» Der Spitalrat sei daran, das Vertrauen der Politik zu verlieren. Rickli will nun ein Gutachten in Auftrag geben, das untersucht, wie gut die Aufsicht des Spitalrats, der Spitaldirektion und der Gesundheitsdirektion funktionieren und allenfalls verbessert werden könnten.