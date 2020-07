Neues Spitalgesetz – Natalie Rickli limitiert Löhne von Kaderärzten Je mehr ein Arzt behandelt, desto mehr verdient er: Das soll es in den Zürcher Spitälern nicht mehr geben. Und in den Kantonsspitälern kommt eine Lohnobergrenze. Susanne Anderegg UPDATE FOLGT

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli will falsche Anreize beseitigen. Foto: Walter Bieri

Was der Kantonsrat mit einer Mitte-Links-Mehrheit gefordert hat, setzt SVP-Gesundheitsdiretkorin Natalie Rickli im neuen Spitalgesetz um: Die Lohnsysteme in den Zürcher Listenspitälern dürfen keine Anreize für medizinisch nicht angezeigte Behandlungen aufweisen. Konkret: Wer mehr Behandlungen durchführt, darf deswegen nicht mehr verdienen. So will die Politik den Fehlanreiz beseitigen, dass Ärztinnen und Ärzte mehr operieren, als wirklich nötig ist. Der Regierungsrat hat diese Änderung am Mittwoch beschlossen und die Gesetzesvorlage von Rickli verabschiedet. Als nächstes ist der Kantonsrat am Zug.

Honorargesetz wird aufgehoben

Die Vorlage geht aber noch weiter. Sie ändert gleich auch noch die Vergütungssysteme in den vier kantonalen Betrieben, darunter das Unispital. Dieses ist jüngst in die Schlagzeilen geraten wegen mehreren Chefärzten, welche ihre eigenen finanziellen Interessen hoch – zu hoch – gewichteten. Neu soll per Gesetz eine Obergrenze von einer Million Franken gelten. Und die Zusatzhonorare aus der Behandlung von Privatpatientinnen und -patienten sollen vollumfänglich in die Betriebsrechnung der Spitäler fliessen. Das Zusatzhonorargesetz und mit ihm die Klinik- und Spitalpools werden aufgehoben. (an)