Analyse zu Zürichs Corona-Abwehr – Natalie Rickli steht im Kampf gegen Corona isoliert da Zürich baut das Contact-Tracing aus und lässt das ZVV-Nachtnetz ausser Betrieb. Die SVP-Politikerin wollte weiter gehen – ohne Chance. Meinung Mario Stäuble , Ruedi Baumann

Der Druck ist massiv: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli steht bei der Pandemiebekämpfung im Fokus – hat aber kaum politischen Spielraum. Foto: Anna-Tia Buss

Im Zürcher Regierungsrat laufen die Drähte seit Tagen heiss: Braucht es im Kanton weitere Einschränkungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Was die Regierung nach langen Debatten am Freitagabend, dem letzten Tag vor den Sommerferien, endlich bekannt gegeben hat, ist im Vergleich mit benachbarten Kantonen wie Zug oder Aargau zurückhaltend: Die Nacht-S-Bahnen bleiben stillgelegt. Das Contact-Tracing wird ausgebaut. Ein Führungsstab mit viel Polizei drin wird verstärkt.