Kinderimpfung ab Montag – Zürcher Jugendliche können sich an vier Standorten impfen lassen EM und Sommerzeit dämpfen die Impfdisziplin: Tausende haben den Termin geschwänzt. Hingegen können sich ab Freitag die 12- bis 15-Jährigen anmelden. Pascal Unternährer

Jetzt dürfen sich auch in der Schweiz Jugendliche gegen Corona impfen lassen: Zwölfjähriges Mädchen wird in Nordrhein-Westfalen geimpft. Foto: Keystone

450’000 Zürcherinnen und Zürcher sind doppelt geimpft, 1,2 Millionen Impfungen verabreicht und 370’000 Termine vereinbart. Doch die Disziplin lässt nach. «Mit dem Start des Sommers und der Fussball-Europameisterschaft hat sich in den letzten Tagen die No-Show-Rate in den Impfzentren etwas erhöht», schreibt die Gesundheitsdirektion (GD) in einer Mitteilung.

Gemäss Sprecherin Lina Lanz schwänzt täglich und durchschnittlich eine einstellige Prozentzahl der Angemeldeten den Impftermin, also zwischen 0 und 2000 Personen. Über die letzten Tage waren das gewiss Tausende, wenn man bedenkt, dass täglich rund 21’000 Personen geimpft werden.