«Stand with Ukraine» – Tausende fordern an Umzug durch Bern Frieden für die Ukraine Am Samstagnachmittag hat in Bern eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine stattgefunden – diesmal wurde national dazu aufgerufen.

Seit 373 Tagen herrscht in der Ukraine Krieg. Deshalb findet an diesem Samstagnachmittag in Bern eine bewilligte Friedensdemo statt. Gegen 14.30 Uhr haben sich über 1000 Personen auf der Schützenmatte versammelt.

Sie tragen Fahnen in blau-gelb, in den Friedensfarben oder in blau mit den gelben EU-Sternen. Auf einem Schild steht: «Für eine mutige Schweiz – Solidarisch mit der Ukraine – Zusammen mit Europa!»

An der Demo sind auch Olya Tognetti mit ihrem Mann Riccardo und ihren beiden erwachsenen Töchtern Laura und Jessica. Olya Tognetti ist in Marjinka aufgewachsen, einer Stadt nahe Donezk. Sie lebt bereits seit 30 Jahren in der Schweiz. Doch in ihr Marjinka, wie sie es kannte, wird sie nie zurückkehren können. Das Städtchen, wo ihre Eltern begraben sind, ist zerstört, auf Bildern sieht man nur schwarze Ruinen. «Ich werde es erst realisieren, wenn ich es selber sehe.»

Tognetti ist Vorstandsmitglied des Vereins Helvetia for Ukraine, der die Kundgebung mitorganisiert hat. Sie ist heute hier, um sich von Bern aus für die Rechtsstaatlichkeint in der Ukraine einzusetzen: «Die Ukraine darf nicht aufgeben.»

Marsch zum Bundesplatz

Der Umzug wird von einer horizontal gespannten Ukrainefahne angeführt. Namen von festgenommenen Ukrainerinnen und Ukrainer werden durch das Megafon genannt. Eltern stossen ihren Nachwuchs im Kinderwagen mit oder tragen sie auf den Schultern, eine Frau mit Krücken spaziert mit, einige stossen ihr Fahrrad mit. Am Ende des Umzugs ertönt aus Boxen ein Lied, in dem der Sänger fragt: «Which side are you on?» Auf einem Schild steht: «Neutrality is Egoism».

Der Umzug verlief friedlich und dauerte rund 45 Minuten. Auf dem Bundesplatz ist das Teilnehmerfeld auf schätzungsweise 2000 Menschen angewachsen. Während einer Schweigeminute bläst eine Bise durch die Flaggen, die sich die Demonstrierenden umgebunden haben, und die Sonne wärmt den Rücken.

Reden und Musik

Auf dem Bundesplatz fordern FDP-Nationalrätin Christa Markwalder Solidarität und GLP-Politikerin Tiana Angelina Moser Schutzgüter für die Ukraine. Natalie Imboden von den Grünen weist darauf hin, dass eine Schweiz, die sich für Menschenrechte einsetzt, in diesem Krieg nicht neutral bleiben dürfe. Und Cedric Wermuth von der SP fordert alle in der Schweiz auf, denselben Widerstand zu leisten wie die tapferen Menschen in der Ukraine. Nach jeder Rede ertönt ein «Slava ukraini!»

Sasha Volkov vom Ukrainischen Verein der Schweiz verweist auf die Müdigkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie sind müde davon, kämpfen zu müssen, ihre Familie nicht sehen zu können, in Ungewissheit zu leben.

Um 16.30 Uhr endet die Kundgebung mit ukrainischer Musik. Einige bleiben noch auf dem sonnigen Teil des Platzes stehen, doch die Menge löst sich langsam auf.

Von der Schützenmatte bis zum Bundesplatz: Eine Aufzeichnung der Friedensdemo in Bern. Video: Keystone-SDA

Zur Kundgebung wurde national aufgerufen. Sie fordert ein möglichst rasches Ende des Kriegs. Unter dem Motto «Stand With Ukraine» spricht sich ein überparteiliches Bündnis für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine und gegen Geld für das russische Regime aus. Zudem fordert das Bündnis, dass die Schweiz die Errichtung eines Sondertribunals unterstützt. Dieses soll Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen untersuchen.

Bereits vor acht Tagen, am Jahrestag des russischen Angriffkrieges, fanden auf der ganzen Welt Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine statt – auch in Bern. In der Nähe der russischen Botschaft versammelten sich rund 200 bis 300 Personen, um ihre Verbundenheit mit der Ukraine zu zeigen. Die Kundgebung war bewilligt und verlief friedlich. Zur Demonstration aufgerufen hatte ein Kollektiv von lose organisierten privaten Personen.

