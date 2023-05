«Natürlich kommt der Laptop mit in die Ferien»

Er war 20 Jahre lang der starke Mann bei der Mobiliar: Urs Berger am Hauptsitz der Versicherung an der Berner Bundesgasse.

Er war 20 Jahre lang der starke Mann bei der Mobiliar: Urs Berger am Hauptsitz der Versicherung an der Berner Bundesgasse.

Herr Berger, 20 Jahre lang waren Sie zuerst Chef und dann Präsident der Mobiliar. Nun treten Sie von diesem einflussreichen Posten zurück – was macht das mit Ihnen?

Diese Frage habe ich mir in den letzten Monaten selbst immer wieder gestellt. Bei der Mobiliar hatte ich eine unglaublich gute Zeit. Nun hört sie von einer Minute auf die andere auf: Am Freitag leite ich als Präsident die jährliche Delegiertenversammlung der Mobiliar. Wenn ich die Versammlung am Mittag schliesse, bin ich nicht mehr dabei. Aber es ist auch gut, einmal etwas abzuschliessen.