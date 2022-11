Weekend am Pfäffikersee – Naturidyll mitten im Kanton Zürich Der Rundweg um den Pfäffikersee führt durch Ried- und Moorlandschaften, vorbei an pittoresken Dörfern und einem Römerkastell. Ein formidabler Ausflug für Flaneure. Heinz Storrer

Am nördlichen Ufer des Sees liegt am Rande Pfäffikons das Naturzentrum sowie viele Holzstege, dien auf den See hinausführen. Foto: Heinz Storrer

Strahlend blau der Himmel, türkisfarben der See und bunt die hübschen Ruderboote, die sich bei der Bootsvermietung sanft auf den Wellen wiegen. Am Seeufer flanieren Spazier- und Müssiggänger, auf den Treppenstufen sitzen junge Selbstverköstiger, über der Uferpromenade von Pfäffikon liegt eine heitere Ruhe und ein Hauch mediterraner Leichtigkeit.

Am Nordufer des Pfäffikersees. Foto: Heinz Storrer

Ab und an weht jedoch eine kräftige Bise über Wasser und Seequai, sie raunt von spätem Herbst und Winter. Ich schlage den Jackenkragen hoch und ­ziehe weiter. Das Nordufer des Pfäffikersees entlang, vorbei am schmucken Naturzentrum. Schilf versperrt die Sicht auf das Wasser, das besiedelte Gebiet liegt bereits zurück, und der Weg führt durch ein Moor mit Birken- und Föhrenwäldchen. Holzstege führen hin und wieder durch das Schilf und geben den Blick frei über den im Sonnenlicht glitzernden See bis zu den Glarner und Zentralschweizer Alpen.

Der Weg führt zuweilen durch dichte Schilf­gürtel. Foto: Heinz Storrer

Pfahlbauer und Römer

Wer den Blick über See und Uferlandschaft schweifen lässt, versteht, dass sich hier schon vor 6000 Jahren Menschen niederliessen. Ein idyllischer Siedlungsort – aber ob das Leben in der Jungstein- und Bronzezeit ebenso idyllisch war, wie Bilder von Pfahlbauten und dem damalig ländlichen Leben suggerieren, darf bezweifelt werden. Wer sich mit dieser Epoche der Menschheitsgeschichte vertraut machen mag, der kann dies auf dem Pfahlbauweg. Auf 6,6 Kilometern informieren an zehn Stationen Tafeln und Exponate über das Leben der Pfahlbauer. Der Weg führt auch zur Fundstelle Wetzikon-Robenhausen, die zum Unesco-Welterbe gehört.

Rund um den Pfäffikersee Infos einblenden Anreise

Mit dem Zug nach Pfäffikon ZH und von da zum See.



Rundweg

Der etwa 10 Kilometer lange Rundweg um den See führt meist durch geschützte Ried- und Moorlandschaften und ist leicht zu begehen.



Naturzentrum

Das ganzjährig geöffnete Naturzentrum informiert über Flora, Fauna und Geschichte. naturzentrum-pfaeffikersee.ch



Juckerfarm

Kürbisausstellung zum Thema «Feuer» noch bis Ende Oktober.

juckerfarm.ch



Auskünfte

pfäffikon.ch

pfahlbauweg.ch

zuerioberland-tourismus.ch

Dies ist dem Landwirt Jakob Messikommer zu verdanken, der 1856 beim Torfstechen einen Unterkiefer, Pfähle und Keramikscherben fand und die Fundstücke in die ganze Welt verkaufte – damit machte er das Örtchen bis in die USA bekannt. Diese Art von Bekanntheit hat die Römer, die einige tausend Jahre später auf einem Drumlin am Ostufer des Pfäffikersees ein Kastell errichteten, kaum interessiert. Sie hatten den Norden im Auge, denn von dort drohte Gefahr: Die Alemannen waren unterwegs.

Das Römerkastell Irgenhausen nahe Pfäffikon. Foto: Heinz Storrer

Als Teil des Donau-Iller-Rhein-Limes sollte das Kastell helfen, den Vormarsch zu stoppen. Nun, die Alemannen liessen sich nicht aufhalten. Bereits Anfang des 5. Jahrhunderts, kaum 100 Jahre nach der Erstellung, wurde die Anlage aufgegeben. Heute zählt die einstige Festung zu den am besten erhaltenen Kastellen der Ostschweiz, und zwischen den restaurierten Grundmauern und unter den grossen Bäumen lässt sich gut rasten.

Kürbis-Attraktionen

Ist das Nordende des Sees umwandert, weicht das Riedland Wiesen und Weiden, der Schilfgürtel lichtet sich, und der Weg führt leicht bergan durch Kulturland. Obstbäume und Reben an den sanften Hängen, sattes Grün, das mit dem tiefen Blau des Sees kontrastiert, wolken­loser Himmel, darin der Kirchturm von Seegräben.

Kirche im schmucken Bauerndorf Seegräben. Foto: Heinz Storrer

Die Juckerfarm rückt ins Blickfeld. Der einstige Bauernhof, dessen Besitzer früh auf Kürbisse aller Arten, Farben und Grösse setzten und damit eine kommerzielle Nische füllten, ist heute ein Erlebnishof mit Hofladen, Restaurant, Kleintier-Gehege und diversen Anlagen.

Kürbisse auf der Juckerfarm. Foto: Heinz Storrer

Die Farm, die jeweils im Herbst Kürbisfiguren ausstellt, ist vorab an Wochenenden und schönen Tagen eine viel besuchte Attraktion. Hat man Juckerfarm und Seegräben hinter sich, führt der Uferweg bald wieder durch Ried- und Moorlandschaft. Das gesamte Gebiet um den Pfäffikersee steht unter Naturschutz, und seit 1977 gehört es zu den Landschaften von nationaler Bedeutung.

Auf der Brücke über den Aabach halte ich inne, blicke auf das Mündungsgebiet und über den See. In der Ferne, leicht ­erhöht, Seegräben, unter mir Schilf, Seerosenblätter und muntere Haubentaucher. Ich sehe den anmutigen Vögeln gerne zu, wenn sie, wie hier, in klarem Wasser auf Tauchgang gehen. Doch Hunger macht sich bemerkbar.

Auf dem Weg zurück nach Pfäffikon werde ich beim Kiosk der Badi Auslikon einen Zwischenhalt einlegen und mich an Fischknusperli gütlich tun. Oder an einem Hamburger aus regionalem Rindfleisch … Egal, die Betreiber des Kiosks warten stets mit feiner Kost auf, und dank Schaffellen auf den Stühlen wird ein Zwischenhalt auch im Herbst zum Genuss.

