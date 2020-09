Giftanschlag auf Kremlkritiker – Nawalny hat Berliner Charité verlassen Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny war in Sibirien zusammengebrochen. Später erwies sich, dass er mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. UPDATE FOLGT

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny meldet sich erstmals zu Wort nach seiner Vegiftung: «Ich kann wieder atmen.» Foto: Keystone

Die vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist aus der stationären Behandlung in der Berliner Charite entlassen worden. «Die behandelnden Ärzte halten auf Grund des bisherigen Verlaufs und des aktuellen Zustandes des Patienten eine vollständige Genesung für möglich», teilte das Universitätsklinikum am Mittwoch mit. Der 44-Jährige sei daher am Dienstag entlassen worden. Allerdings könnten mögliche Langzeitfolgen der schweren Vergiftung erst im weiteren Verlauf der Behandlung beurteilt werden. Nawalny wurde bislang 32 Tage in der Klinik behandelt, 24 Tage lag er in der Intensivstation.

Nawalny war am 20. August auf einem innerrussischen Flug kollabiert. Die Piloten landeten daraufhin ausserplanmässig im sibirischen Omsk, wo er in der örtlichen Klinik behandelt wurde. Am 22. August wurde er nach Deutschland ausgeflogen, wo er in der Charite behandelt wird. Deutschland und andere europäische Länder fordern von Russland die Aufklärung des Anschlags. Die russische Regierung sieht bislang keine Hinweise für einen Anschlag in Russland mit dem Gift aus der Nowitschok-Gruppe.

SDA/step