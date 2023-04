127. Boston Marathon – Neben der Ikone laufen selbst Opfer des Attentats Seit dem Bombenanschlag vor zehn Jahren ist der Boston Marathon auch ein Gedenklauf. Erstmals startet mit Eliud Kipchoge am Montag auch der Schnellste dieser Zunft. Monica Schneider

Sie hat die Rückkehr geschafft: Adrianne Haslet verlor beim Bombenattentat 2013 in Boston ihr Bein, 2022 finishte sie an der Seite der US-Langstreckenläuferin Shalane Flanagan das Rennen zum zweiten Mal. Foto: Erica Denhoff (Getty Images)

Zehn Jahre sind seither vergangen, und nichts ist vergessen. Damals, am 15. April 2013, als der Boston Marathon mitten am Nachmittag Ziel eines Anschlages wurde. Als an der Boylston Street im Herzen der Stadt Tausende von Läuferinnen und Läufern dem Ziel entgegenströmten und ebenso viele Zuschauer sie für ihre Leistung feierten. Und plötzlich eine Bombenexplosion die friedliche Stimmung zerriss, alles in Hysterie verwandelte und Sekunden später eine zweite Bombe detonierte. Zehn Jahre ist es her, seit drei Menschen ihr Leben bei diesem Attentat verloren und 264 teilweise schwer verletzt wurden.

Nichts ist vergessen. Neben einer Gedenkstätte in der Nähe des Ziels erinnern die Filme «Boston» und «Stronger» sowie die neue Netflix-Serie «American Manhunt» an diesen furchtbaren Tag und die traumatische Zeit danach. Jedes Jahr kehren Opfer von damals zurück an den Lauf, irgendwie haben sie mit dem Erlebten fertig werden müssen. Eine von ihnen ist die professionelle Tänzerin Adrianne Haslet, die damals als Zuschauerin zugegen war und ihren linken Unterschenkel verlor.

Immer im April spüre sie ihren Körper besonders, schrieb sie einst auf Instagram. Zum Tanz kehrte sie zurück – mit Prothese. Und auch nach Boston. 2016 bestritt sie erstmals den Marathon als Läuferin, im vergangenen Jahr und nach einem weiteren schweren Unfall wieder. Sie absolvierte das Rennen mit der einstigen US-Langstreckenläuferin Shalane Flanagan als Begleiterin. Danach sagte diese, ein eigenes Ziel zu erreichen, sei das eine. «Aber es ist viel spezieller, jemandem zu helfen, das seine zu erreichen.»

Der Superstar gibt sich die Ehre – endlich

Eine ebenso grosse Inspiration wie Haslet möchte Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge sein. Das sei ihm wichtiger als alle Siege, betont er immer wieder. Der 38-jährige Kenianer, der im letzten September in Berlin wieder alle zu Statisten degradierte und seine Bestzeit auf 2:01:09 Stunden drückte, tritt erstmals in Boston an. Endlich! sagen die Organisatoren. Und Kipchoge erklärt, dass auch er die «Six Stars», die sechs grossen Städtemarathons der Welt, alle laufen und natürlich gewinnen möchte. Nun also Boston, danach fehlt ihm noch der New York Marathon, zu dem er möglicherweise im November startet.

Zufall ist es wahrscheinlich nicht, dass der grösste Marathonläufer je diese beiden zum Abschluss seiner Tour durch die World Marathon Majors in Angriff nimmt. Denn wie in New York ist die Strecke in Boston nicht einfach eine flache wie in Berlin oder London. In Boston muss auch er mit einem gegen Ende unangenehmen Auf und Ab fertig werden. Ohne Pacemaker und oft vom Wind gebremst.

Doch für einen, der zweimal Olympiasieger wurde und sein drittes Olympiagold nächstes Jahr in Paris anstrebt, sich jeweils im welligen Hochland Kenias vorbereitet und 15 seiner 17 Marathons gewonnen hat, sollte dies eigentlich kein ernsthaftes Problem sein. Ein Weltrekord steht ohnehin nicht zur Debatte (siehe Abschnitt Rochat-Moser). Sein Ziel dürfte sein, einen Streckenrekord zu laufen. Dafür müsste er die 2:03:02 seines Landsmannes Geoffrey Mutai von 2011 unterbieten.



Die Vorkämpferinnen für die Frauenlauf-Bewegung

Pionierin Kathrine Switzer und im Hintergrund das Bild ihres Laufes 1967, als der Renndirektor sie eigenhändig von der Strecke zerren wollte, weil er keine Frauen im Rennen duldete. Foto: Elise Amendola (Keystone)

Bei der Austragung 2017 waren solche angetreten, die bereits ihren 50. Boston Marathon in Serie liefen. Sie waren 1967 schon Zeitzeugen gewesen, als die erste Frau die 42,195 km offiziell mit einer Startnummer absolvierte. Allerdings vom Renndirektor unterwegs fast von der Strasse gezerrt worden wäre – weil er keine Frauen dabeihaben wollte. Kathrine Switzer jedoch setzte sich furchtlos durch, auch weil sie von Leuten umgeben war, die sie schützten und unterstützten. Sie schrieb damals Sportgeschichte und setzte damit die Frauen-Laufbewegung, oder, wie sie sagt, eine «soziale Revolution» in Gang.

Zum 50-Jahr-Jubiläum startete sie 2017 mit 125 Charity-Läufern des von ihr gegründeten Vereins 261 Fearless, der Unerschrockenen eben. Ihre Startnummer 261, die sie 1967 und 2017 trug, wird seither nicht mehr vergeben. Hernach sagte sie, da, wo sie Renndirektor Jock Semple einst aus dem Rennen habe holen wollen, habe sie ihm einen Kuss in den Himmel geschickt.

Durch ihn – und durch Roberta «Bobbi» Gibb – kam sie aus dem Nichts zur Vision der Laufbewegung. Schon 1966 hatte Gibb versucht, am Rennen teilzunehmen. Beim OK höflich um die Starterlaubnis gebeten, doch die niederschmetternde Antwort «Frauenkörper schaffen keinen Marathon, wir können diese Verantwortung nicht übernehmen» erhalten. Gibb aber gab nicht auf. Sie versteckte sich kurz nach der Startlinie und schmuggelte sich von dort ins Feld. Inoffiziell. Pionierinnen sind sie beide.

Des Linden – Triumph, Bourbon und dann ein Bestseller

Alle Widrigkeiten gemeistert: Des Linden siegt 2018 bei Horrorwetter im Winterlook. Foto: John Tlumacki (Getty Images)

Es hatte etwas vollkommen Unwirkliches für einen Marathon, als sie 2018 mit ausgebreiteten Armen ins Ziel lief. Des Linden, die damals 34-jährige US-Läuferin von der Westküste, trug Handschuhe, schwarze Fäustlinge, sie hatte eine schwarze Mütze auf, und erstmals überhaupt trug eine Siegerin eines so grossen Marathons auf den letzten Metern eine Jacke. Diese hätte Wind und Regen abhalten sollen, Kälte und teilweise Graupel. Es herrschte ein Horrorwetter, wie es an einem solchen Event kaum einmal geherrscht hatte, längst nicht alle hielten ihm stand.

Linden aber wurde zur ersten einheimischen Siegerin nach 33 Jahren. In 2:39 Stunden hatte sie sich durchgekämpft, nach dem Heartbreak-Hill bei Kilometer 35 hatte sie erstmals an einen Podestplatz gedacht. Und als sie am Abend in einer TV-Show sass und Fragen beantwortete, bewies sie, dass sie auch verbal in Hochform ist. Der Interviewer fragte die Whiskey-Liebhaberin: «Und: Ist heute ein Bourbon- oder ein Whiskey-Abend?» Mit grossen Augen und ziemlich ungläubig schaute sie ihn an und sagte leicht verächtlich: «Larry, Bourbon is Whiskey!»

Seit knapp zwei Wochen weiss die Öffentlichkeit auch, wie sie zu dem wurde, was sie heute ist – eine Charismatikerin. Und: was sie im Jahr vor dem Boston-Sieg durchgemacht hatte. Linden veröffentlichte ihre Lebensgeschichte «Choosing to Run», in der «New York Times» hat es das Buch bereits in die Bestsellerliste geschafft. Als «kleinen Schritt vorwärts» hatte Linden 2018 ihren Start in Boston bezeichnet, nachdem ein Jahr vorher bei ihr eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert worden war. Ständige Müdigkeit stoppte sie, mentale Probleme kamen hinzu. Dass sie diesen Marathon durchgestanden habe, habe nur damit zu tun, dass sie schon so lange Ausdauersport betreibe und von einer immensen Grundlage habe profitieren können.

Zu kurze Sitze für lange Marathonbeine

Vor dem Start eine einstündige Fahrt im Schulbus nach Hopkinton. Foto: Keith Bedford (Getty Images)

An keinem Marathon der Welt kommt man auf so charmante – und zugegeben: altmodische – Art und Weise an den Start: Am Copley Square im Zentrum Bostons warten frühmorgens Dutzende, wenn nicht Hunderte Shuttlebusse auf die Läuferinnen und Läufer. Und das Fahrerlebnis hinaus ins eigentlich verschlafene Nest Hopkinton ist deshalb so speziell, weil es die typisch amerikanischen, uralt scheinenden gelben Schulbusse sind, die einen da hinbringen. Und auf dem Highway 90 wieder zurückruckeln, um die nächste Ladung zu holen. Nicht alle Läuferbeine haben auf den knapp bemessenen Sitzen Platz, denn gemacht sind sie eigentlich einzig für Schülerinnen und Schüler.

Schweizer Rekord am Boston Marathon

Schweizer Rekord 1999 – und 2015 die Annullierung: Franziska Rochat-Moser wird in 2:25:51 Zweite. Foto: William Plowman (Keystone)

In der reichen Geschichte des Kultevents hat auch eine Schweizerin ihre Spuren hinterlassen. Franziska Rochat-Moser, die Siegerin des New York Marathon 1997, lief zwei Jahre später auch in Boston aufs Podest. Als Zweitplatzierte hinter Olympiasiegerin Fatuma Roba gelang ihr eine Zeit, die bis heute keine andere Schweizerin erreicht hat: 2:25:51 Stunden.

Dieser nationale Rekord hatte allerdings nur eine Zeit lang Bestand. Nach einer Regeländerung 2015 durch den Weltverband wurde die Marke annulliert, die Begründung: Die Strecke von Hopkinton nach Boston weise ein zu grosses Gefälle auf. Dieses betrug 136 Meter, nach den neuen Regeln sind nur 42 (ein Meter pro gelaufenem Kilometer) erlaubt. Richard Umberg, den Trainer der 2002 tödlich verunglückten Rochat-Moser, ärgert die Annullierung noch heute. Er sagt: «Der Entscheid ist ein Witz. Es ist erwiesen, dass Bergablaufen anstrengender ist als Geradeausrennen.» Seit zwei Jahren ist Fabienne Schlumpf Rekordhalterin in 2:26:14.

Und dann noch das: 100 Hunde im Ziel

Er war der offizielle Hund des Boston Marathon, der einen bei Meile 3 grüsste: Golden Retriever Spencer. Foto: David L. Ryan (Getty Images)

Dafür ist dies kein Witz: Der Boston Marathon hatte bis vor ganz kurzem seinen offiziellen Hund: Spencer. Und wer das Rennen einmal bestritten hat, der ist ihm bei Meile 3 begegnet, wo er in den vergangenen neun Jahren immer zwei «Boston Strong»-Fahnen in der Schnauze hielt und die Läuferinnen und Läufer so unterstützte. Noch in diesem Januar ist Spencer mit einem Gemälde geehrt worden, weil: mittlerweile eine Ikone.

Doch schon da war klar, er würde es nicht bis zur 127. Austragung schaffen. Spencer starb im Februar 13-jährig an Krebs, und so war er in den vergangenen Tagen nur noch auf den Flaggen zu bewundern, die den Event in den Strassen Bostons ankündigten. Aber: Bevor die rund 30’000 Teilnehmenden die Ziellinie überqueren, werden dies am Morgen 100 Golden Retriever nach einem Spaziergang über eine Meile tun. In Gedenken an Spencer.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

