Brücke übers Gleisfeld – Negrellisteg steht Ende Jahr Die Fussgängerbrücke zwischen den Zürcher Stadtkreisen 4 und 5 kann ab Dezember begangen werden. Endlich. Ev Manz

Die ersten Elemente des Negrellistegs über dem Gleisfeld stehen. Foto: PD

Allen Pendlern, die in den vergangenen Wochen mit dem Zug in den Zürcher Hauptbahnhof ein- und ausgefahren sind, dürften die Brückenelemente längst aufgefallen sein: Der Negrellisteg entsteht. Ab Dezember soll er für Fussgängerinnen und Fussgänger begehbar sein. Der Steg über das Gleisfeld wird den Gustav-Gull-Platz in der Europa-Allee im Kreis 4 mit der Kreuzung Zoll-/Klingenstrasse im Kreis 5 verbinden.