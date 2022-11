Interview über Selbstverwirklichung – «Nein, man kommt nicht schuldlos durch das Leben» Michael Hampe, Philosophieprofessor an der ETH, über Egotrips, die Suche nach dem wahren Ich – und warum man das alles besser bleiben lässt. Nadja Pastega

«Das Glück darin zu suchen, dass man ständig über sich nachdenkt, führt ziemlich sicher ins Unglück. Wer das tut, verpasst das Leben»: Michael Hampe Foto: Samuel Schalch

Er empfängt in seiner Studierstube an der Clausiusstrasse in Zürich: eine volle Bücherwand, ein Schreibtisch, übersät mit Arbeitspapieren und Werken, die Titel tragen wie «Nichtidentität und Unbegrifflichkeit». Das klingt reichlich abstrakt, doch der 61-jährige Philosoph Michael Hampe ist kein abgehobener Wissenschaftler, er beschäftigt sich mit ganz praktischen Fragen zur Selbstfindung der Menschen – und wie ein gutes Leben gelingen kann.