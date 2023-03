Lichtkunst in Zürich – Wenn am Himmel die Neonröhren blinken Es sind unsere Fixsterne in der Nacht. Diese vier Lichtinstallationen lassen die Stadt leuchten. Und geben ihr drinnen wie draussen einen coolen Twist. Moira Jurt

Die Leuchtkörper von Christian Herdeg am Talacker. Foto: Moira Jurt

Die Lichtkunst ist längst eine eigenständige Kunstgattung wie Malerei oder Fotografie. Sie boomte in der Kunstwelt in den 80er-Jahren mit provokanten Werken von Bruce Nauman oder Jenny Holzer. Lichtinstallationen leuchten aber nicht nur in Museen. Sie geben auch in der Nacht Orientierung – als eigentliche Fixsterne der Stadt.