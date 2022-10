Tanzhaus in Zürich – Neonazis stören Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder Die Rechtsradikalen der «Jungen Tat» treten in Zürich wieder in Erscheinung. Diesmal sabotierten sie eine Veranstaltung, weil Dragqueens Kindergeschichten vorlasen. Jigme Garne

Dieses Bild von der Störaktion am Wochenende verbreitet die Neonazigruppe «Junge Tat» auf ihren Kanälen. Foto: Telegram

In der Veranstaltungsreihe «Drag Story Time» im Zürcher Tanzhaus lesen Drag-Künstlerinnen und -Künstler Kindergeschichten für 3- bis 10-Jährige vor. Laut Tanzhaus-Webseite vermitteln sie Diversität, Inklusion und Toleranz und regen zu einem offenen Diskurs über Geschlechteridentitäten und Rollenvorbilder an. Diese «Gender-Ideologie» widerstrebt den Rechtsradikalen der Gruppe «Junge Tat», die ein reaktionäres Weltbild propagiert.

Die Neonazis haben die Vorlesestunde am vergangenen Sonntag gestört. Mitglieder hätten sich unter das Publikum gemischt und gegen Ende der Veranstaltung versucht, ein Transparent mit queerfeindlichen Botschaften zu entrollen. Dies schreibt die Organisatorin Brandy Butler in den sozialen Medien. Ihr Team habe die Störenfriede daran hindern können, das Banner hochzuheben, sodass die Kinder nichts davon mitbekamen.

Eine Gruppe von etwa neun weiteren vermummten Personen habe dann den Weg vor dem Lokal blockiert, Rauchfackeln gezündet und Parolen skandiert, schreibt das Tanzhaus auf seiner Webseite. Man sei entsetzt, dass ausgerechnet eine Veranstaltung für Familien angegriffen wurde. Das Tanzhaus hat Anzeige erstattet. Die Junge Tat bekannte sich in den Sozialen Medien zur Störaktion.

«Wir müssen begreifen, dass Neonazis öffentlich auftreten, in Zürich. Hier. In unserem Zuhause!», schreibt Brandy Butler auf Instagram. Sie fürchte die Neonazis aber nicht. «Ich lasse mir von faschistischen Ideologien, die eindeutig im Aufwind sind, nicht mein Leben und meine Arbeit diktieren.»

Brandy Butler (l.) leitet die «Drag Story Time», die Dragqueen Tropikahl performt. Foto: Patrick Mettraux

Wie Butler weiter schreibt, habe ihr die Polizei gesagt, dass es nicht möglich sei, gegen die Nazis vorzugehen, «weil diese rechtlich nichts Falsches gemacht hätten». Stattdessen habe ihr die Polizei geraten, einen Baseballschläger zu kaufen. Die Stadtpolizei Zürich konnte diese Darstellung auf Anfrage am Mittwochnachmittag weder bestätigen noch dementieren. Man werde der Sache nachgehen, sagte eine Sprecherin.

Der Störaktion vorangegangen war im September ein Artikel in der «Weltwoche» gegen Butlers Veranstaltungsreihe. Darin liess sich die Autorin darüber aus, dass Dragqueens vor Kindern auftreten und der «LGBT-Aktivisimus» von der öffentlichen Hand subventioniert werde.

Die Junge Tat ist eine relativ neue Gruppierung militanter Rechtsextremer, die ihren Ursprung im Raum Winterthur hat und inzwischen schweizweit aktiv ist. In den vergangenen Monaten trat sie immer offensiver in Erscheinung. Sie marschierte mehrfach an Massnahmendemos mit und führte Anfang Jahr in Bern sogar eine Corona-Demonstration an. In Zürich störte sie im Juni einen LGBT-Gottesdienst während der Zürich Pride und verklebte den Eingang zur Tamedia-Redaktion mit antisemitischen Pamphleten.

