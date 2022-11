Start im Frühling – Nespresso bringt Kaffee-Papierkapsel auf den Markt Den Nespresso-Kaffee soll es bald aus kompostierbaren Kapseln geben. Das sei keine Reaktion auf die Kaffeekugel der Migros, wie Nespresso-Chef Guillaume Le Cunff sagt.

«Wir haben seit drei Jahren an den Papierkapseln getüftelt»: Guillaume Le Cunff, Nespresso-CEO.

Nespresso will im nächsten Frühling eine kompostierbare Kaffeekapsel aus Papier lancieren. Das sei keine Reaktion auf die Kaffeekugel der Migros: «Wir haben seit drei Jahren an den Papierkapseln getüftelt», so Nepresso-Chef Guillaume Le Cunff im «Blick».

Zunächst soll die Papierkapsel in zwei Testmärkten in der Schweiz und Frankreich eingeführt werden. Sie werden zunächst auch nur im Nespresso Original-System funktionieren, wie Le Cunff im am Montag veröffentlichten Interview sagte. «Wir gehen davon aus, dass wir die neuen Kapseln in den nächsten zwei Jahren auch für die Systeme Vertuo und Nespresso Professional anbieten können.»

Die neuen Papierkapsel werden im bestehenden Werk in Orbe VD hergestellt. Auf Aluminiumkapseln will der Kaffee-Konzern aber auch in Zukunft nicht verzichten.

