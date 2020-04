Schweizer Streaming-Dienste – Netflix made in Switzerland Jenseits der bekannten Plattformen gibt es auch ein breites Angebot aus der Schweiz. Wir haben die Übersicht. Gregor Schenker

Den Dokfilm «La cordillera de los sueños» wird auf Filmingo gestreamt. Foto: zvg

In der Corona-Krise boomen die Streaming-­Angebote. Am meisten profitieren die Riesen Netflix, Disney+, Teleclub Play und Co. - es gibt aber auch kleine Schweizer Plattformen, die einen Blick wert sind. Diese widmen sich nämlich heimischen Produktionen oder Arthouse-Werken, die bei den Grossen untergehen oder gar nicht erst vorkommen. So findet man Samirs «Chreis Cheib»-Hommage «Filou» bei Artfilm, Cinefile oder auf der Website der Filmproduktion Dschoint Ventschr.

Viele dieser Kleinen bieten zurzeit Sonderangebote, einige stellen gar Teile oder die Gesamtheit ihres Katalogs gratis zur Verfügung. Oder sie arbeiten mit den Kinos zusammen, die unter der Schliessung leiden. Kauft man zum Beispiel «Le milieu de l’horizon» über die Homepage des Riffraff, so geht ein Teil des Preises an das Kino.

Oder man unterstützt die Zürcher Arthouse-Kinos, indem man auf Myfilm geht und den Gutscheincode «arthouse» benützt, um sich das Historiendrama «Portrait de la jeune fille en feu» anzusehen. Auch Houdini und Kosmos sind solche Partnerschaften eingegangen; Näheres dazu findet man auf den Websites der Kinos.

Artfilm

Schweizer Spielfilme und Dokus, darunter so Skurriles wie «Strasek, der Vampir».

Bis am 30. April ist das Angebot gratis.

www.artfilm.ch

Das Kinoportal konzentriert sich zurzeit aufs Streaming. Partnerschaft mit vielen Kinos, darunter auch Riffraff und Houdini.

www.cinefile.ch

«Portrait de la jeune fille en feu» sieht man auf der Plattform Myfilm. Bild: zvg

Cinémathèque Suisse

Im April gibts jede Woche, jeweils ab Freitag, kostenlos einen Spielfilm. Diese Woche: «Cinema Futures» von Michael Palm.

www.cinematheque.ch

Die Filmproduktion bietet mehrere Werke gratis an, darunter «Do it» – das Porträt eines Wahrsagers, der einst Terrorist war.

www.dvfilm.ch

Der Verleih bietet eine Handvoll Filme – «Tscharniblues II» zum Beispiel, oder

«Encodés» – als Video on Demand an.

www.filmbringer.ch

Betrieben durch die Trigon-Stiftung, zeigt diese Plattform Arthouse und Klassiker wie Kurosawa. Partner des Kosmos.

www.filmingo.ch

Dieser schwimmenden Gesellschaft aus «Tscharniblues» schaut man auf Filmbringer. Foto: zvg