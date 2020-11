Streamingdienste – Netflix testet lineares Fernsehen Schauen, was ein Sender einem gerade vorsetzt: Was man etwa von SRF kennt, bietet nun auch der Streaming-Marktführer an. phz

Netflix-Angebot: Bisher nur auf Abruf abspielbar. Foto: PD

Netflix testet in Frankreich einen Kanal mit linearen Inhalten. Der Kanal mit dem Namen Netflix Direct steht seit dem 5. November Abonnenten zur Verfügung und besteht aus Inhalten der Streaming-Bibliothek. «Vielleicht sind Sie nicht in der Stimmung, sich zu entscheiden, oder Sie möchten einfach von etwas Neuem überrascht werden», schreibt Netflix in einer Erklärung zur Ankündigung des neuen Dienstes. Für die Einführung von Netflix Direct wählte das Unternehmen Frankreich, weil das traditionelle Fernsehen dort «sehr beliebt» sei.

Während des Lockdown wurden weltweit deutlich mehr Netflix-Abonnements abgeschlossen als sonst. Möglicherweise testet der Dienst den Linear-Kanal, um herauszufinden, ob er Abonnenten halten kann, welche die Titel, die ihnen durch den Netflix-Algorithmus empfohlen wurden, ausgiebig angesehen haben. Ausserdem könnte die lineare Funktion gerade auch für ältere Zuschauer attraktiv sein.