Aufrüstung der ukrainischen Armee – Neuartige Bomben werden den Russen Probleme bereiten Himars-Raketenwerfer haben mit ihrer Reichweite und Präzision die Situation zugunsten der Ukraine verändert. Mit neuer Munition verdoppelt sich jetzt die Reichweite. Auf den Krieg hat das grosse Auswirkungen. Sebastian Gierke

Mit der neuen Munition steigt die Reichweite von 80 auf 150 Kilometer: Himars-Raketenwerfer der ukrainischen Armee nahe der Frontlinie in der Region Cherson. Foto: Keystone

Die russische Flugabwehr in Mariupol feuerte Salve um Salve – und doch trafen einige gegnerische Objekte ihr Ziel. Weit entfernt von der Front schlugen in der vergangenen Woche mindestens 15 ukrainische Flugkörper in der Stadt am Asowschen Meer ein. In der Nähe eines vom Militär genutzten Flughafens wurde ein Munitionsdepot getroffen.