Grossprojekt in Zürich – Neubauten stehen in der Kritik, weil sie kühlenden Wind bremsen könnten Wird es in Oerlikon heisser, wenn am Zürichberg quer zur Windrichtung gebaut wird? Das Beispiel Frohburg zeigt auf, wie die innere Verdichtung oft im Widerspruch zu Massnahmen gegen die Hitze steht. Hélène Arnet Silas Zindel (Fotos)

Woher weht der Wind? Markus Stauffacher kritisiert vor allem die Ausrichtung der geplanten Siedlung. Foto: Silas Zindel

«Cool down Zurich – Wir kühlen die Stadt» lautet der Titel einer Ausstellung, die Grün Stadt Zürich im Moment in der Stadtgärtnerei zeigt. Das Gegenteil ist auf der anderen Seite der Stadt beim Irchelpark im Gang. So sieht es zumindest Markus Stauffacher, pensionierter Biologe, ehemaliger Dozent an der ETH – und Nachbar einer der grössten privaten Arealüberbauungen, die in der Stadt Zürich in den letzten Jahren geplant wurden.