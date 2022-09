Eines der schönsten Hockeystadien Europas: Am 18. Oktober debütieren die ZSC Lions in der Swiss-Life-Arena. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Bei den ZSC Lions herrscht Aufbruchstimmung. Sie haben ihr Kader mit mehreren europäischen Topausländern wie Lucas Wallmark, Mikko Lehtonen und Alexandre Texier sowie NHL-Rückkehrer Dean Kukan weiter veredelt und trainieren bereits in ihrem neuen Heim in Altstetten. Heute Mittwochabend (19.45 Uhr) starten sie in Rapperswil-Jona in die Saison, nach einer Tour de Suisse mit acht Auswärtsspielen eröffnen sie die Swiss-Life-Arena am 18. Oktober gegen Fribourg. Die Vorfreude ist gross. Die ersten Einblicke zeigen, dass es eine der schönsten Hockeyarenen in Europa ist.