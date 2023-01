Phänomen Glow-down – Neue Form des Bodyshaming: Diesmal triffts die Haut Das neue Schönheitsideal verlangt «Glow» auf der Haut, also einen natürlichen Schimmer. Glücklicherweise lässt sich der herbeischminken – aber wehe, wenn das nicht gelingt. Silvia Aeschbach

Das spezielle Glühen, das dem weiblichen Teint beinahe einen Heiligenschein verleiht: Kein anderer Beautytrend war in den letzten Jahren gefragter als der sogenannte Glow. Wenige Glückliche, meistens junge Frauen, die von Teenager-Akne verschont, aber mit einem Pfirsichteint beschenkt wurden, verfügen über den natürlichen Hautschimmer, der so intensiv sein soll, dass er sogar in der Dunkelheit leuchtet. Und für einmal herrscht, was die Verteilung äusserer Schönheitsmerkmale betrifft, eine gewisse Gerechtigkeit. Denn dank spezieller Schönheitstricks, die auf Social Media millionenfach geteilt werden, kann auch die «durchschnittliche» Frau in den Glow-Himmel kommen.