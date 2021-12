17 Corona-Fälle beim HC Davos – Neue Hiobsbotschaft – wieder kein Spengler-Cup Schlechte Nachrichten für alle Schweizer Eishockey-Fans: Einen Tag vor Turnierbeginn muss der traditionsreiche Spengler-Cup zum zweiten Mal hintereinander abgesagt werden. Marco Keller

Mühsame Festtage für Marc Gianola, den OK-Präsidenten des Spengler-Cups. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Verantwortlich hiefür ist ausgerechnet eine Häufung an Coronafällen im Umfeld des HC Davos. Gemäss «Watson», das die Absage zuerst vermeldete, gibt es beim Rekordmeister 17 Coronafälle. Beim HCD, wo die erste Mannschaft und Staff grösstenteils durchgeimpft sind, hatten in den letzten Tagen bereits Oliver Heinen und Axel Simic Partien wegen Corona verpasst.

Begonnen hatten die turbulente letzte Zeit für OK-Präsident Marc Gianola und seine Kollegen bereits am Samstag vor einer Woche spätabends mit der Absage des Team Canada. Der jahrzehntelange Leuchtturm des Turniers, neben dem gastgebenden HC Davos, zog seine Mannschaft wegen Covid-Bedenken zurück. Mit Ambri-Piotta kam fast zeitgleich ein zweiter Problemfall dazu. 14 Coronafälle waren es da, und weil der Kantonsarzt die Nordtessiner in eine zehntägige Quarantäne schickte, brauchte es Ersatz.

Am Montagmorgen wurde deshalb spekuliert, das Turnier stehe vor der Absage. Gianola konnte aber am Nachmittag Entwarnung geben – dank Slovan Bratislava, dem slowakischen Traditionsverein und dreifachen Spengler-Cup-Sieger, sowie der «Bern Selection». Der SC Bern, der EHC Biel und die SCL Tigers standen dem gebeutelten Bündner Club mit einer gemeinsamen Auswahl bei.

Früherer Modus stand zur Debatte

In verschiedenen Eishockey-Foren im Kanton Bern wurde dieser hierzulande rare Akt der Solidarität kontrovers diskutiert, schien aber für das Turnier in der normalen Form die Rettung zu bedeuten. «Wir hätten nicht mehr viele Alternativen gehabt», gab Gianola am Donnerstag zu, «bis Dienstagabend musste das definitive Feld stehen. Ansonsten hätten wir mit fünf Teams gespielt, mit dem Modus von früher.»

Die zweite coronabedingte Absage in Serie kostet den HCD erneut rund drei Millionen Franken an Einnahmen. Die finanziellen Sorgen werden damit weiter zunehmen.

Grosse Verlierer sind neben den organisierenden Davosern alle Eishockey-Liebhaber. Angeführt von Västra Frölunda, dem ersten schwedischen Teilnehmer und gleichzeitig der besten europäischen Mannschaft ausserhalb der KHL, die vier der letzten fünf Champions-League-Austragungen für sich entschied, hätte sich ein hochkarätiges Teilnehmerfeld präsentiert, mit Kuopio, dem Sieger 2018, Sparta Prag, Slovan Bratislava und den beiden Schweizer Teams.

Fehler gefunden?Jetzt melden.