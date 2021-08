Luxusliner mit Nebenwirkungen – Neue Kreuzfahrtschiffe sind schädlich fürs Klima Reedereien wie die Genfer MSC setzen auf angeblich saubere Technologien. Doch neue Antriebe stossen auf Kritik von Umweltschützern und der Weltbank. Erich Bürgler

Eine Illustration des im Bau befindlichen angeblich «grünen» MSC-Schiffes. Laut Umweltschützern ist der Luxusliner schlecht fürs Klima. Foto: PD

Die Giganten stechen wieder in See. Etwa das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff Aida Perla, das dieser Tage von Barcelona via die Balearen in Richtung Südspanien fährt. Mit Platz für 3300 Passagiere und 900 Angestellte. Die Gäste können auf den 15 Decks zwischen 12 Restaurants wählen.

Die von der Corona-Krise arg gebeutelte Branche nimmt wieder Fahrt auf. So rechnet der auf die Kreuzfahrt spezialisierte Datenprovider Cruise Market Watch mit einem Passagieraufkommen von fast 14 Millionen für das laufende Jahr. Das sind rund doppelt so viele wie 2020 aber immer noch 50 Prozent weniger als vor Covid.