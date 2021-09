Hilfe für Opfer von sexueller Gewalt – Neue Krisenzentren für Vergewaltigungsopfer in Zürich Kantonsrätinnen wollen Anlaufstellen für Opfer sexueller Gewalt einführen. Der Regierungsrat weigerte sich bisher trotz Empfehlungen gegen solche. Lisa Aeschlimann

Demo vor dem Appellationsgericht in Basel im August. Kritisiert wird das Urteil im Vergewaltigungsfall an der Elsässerstrasse. Foto: Nicole Pont

Geht eine Frau nach einer Vergewaltigung ins Spital, sollte in Zürich eigentlich Folgendes passieren: Sie wird von auf der Notfallstation medizinisch versorgt und forensisch untersucht; auf Abwehrspuren, Kratzer oder Blutergüsse. Die Ärztinnen und Ärzte sichern das Material in einer speziellen Untersuchungsbox, die Frau kann nach Hause, sich beraten lassen und hat ein Jahr Zeit, zu entscheiden, ob sie Anzeige erstatten will oder nicht.

Eigentlich ein gutes System – nur läuft es in der Praxis oftmals anders: Die Ärzte im Notfall drängen darauf, die Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) beizuziehen. So schildern es mehrere Opferberaterinnen.