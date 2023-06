Outlook for Windows – Neue Mail- und Kalender-Programm für Windows 11 Grosse Änderungen in Microsofts Betriebssystem: Die beiden Standard-Apps werden durch Outlook für Windows abgelöst. Ein Abschied, der nicht schmerzt. Matthias Schüssler

Gute Aussichten fürs E-Mail unter Windows: Eine neue App soll das alte, wenig leistungsfähige Programm ablösen. Foto: Matthias Schüssler

Microsoft hat letzte Woche angekündigt, dass unter Windows 11 die Mail- und die Kalender-App abgelöst werden sollen. An ihre Stelle tritt Outlook für Windows: Das ist ein Programm, das E-Mail und den elektronischen Kalender in einer Oberfläche vereinigen wird.

Verwirrung ist vorprogrammiert: Die neue App ist nicht identisch mit Outlook aus dem Office-Paket. Dieses «grosse» Outlook ist weiterhin kostenpflichtig: Wer sie nutzen will, muss entweder Microsoft 365 abonnieren oder Office 2021 erwerben. Diese jetzt angekündigte App trägt den Namen «Outlook für Windows», und sie hat im Vergleich einen deutlich kleineren Funktionsumfang.

Drei Produkte, die alle fast genau gleich heissen

Sie orientiert sich beim Design und den Features an Outlook.com: Das wiederum ist der Nachfolger von Microsofts Webmail-Anwendung, die viele Nutzerinnen und Nutzer noch als Hotmail in Erinnerung haben. Mit anderen Worten: Microsoft hat demnächst drei Produkte im Angebot, die alle ähnlich heissen, aber sich in ihren Möglichkeiten unterscheiden. Das ist nicht sonderlich schlau, zumal es schon zu Zeiten von Windows XP immer wieder für Verwirrung gesorgt hat, dass das kostenlose Outlook Express eben nicht mit dem teuren Outlook identisch ist. Für Klarheit sorgt aber hoffentlich unsere Bildstrecke: Sie zeigt alle aktuellen Varianten mit ihren Besonderheiten.

1 / 4 Das neue Outlook für Windows: Es hat als Besonderheit den zweigeteilten Posteingang, der wichtigere und weniger wichtige Mails automatisch sortiert. Foto: Matthias Schüssler (Screenshot)

Da sich Outlook für Windows am Webmail orientiert, werden Leute keine Mühe mit dem Umstieg bekunden, die schon heute ab und zu via Browser aufs Webmail von Outlook.com zugreifen: Die neue App hält als Besonderheit den zweigeteilten Posteingang bereit. Die wichtigen E-Mails erscheinen unter «Relevant», die weniger wichtigen unter «Sonstige». Die Sortierung nimmt das Programm automatisch vor. Sie können aber eingreifen, indem Sie eine Nachricht manuell verschieben: Auf diese Weise trainieren Sie die Software, die Ihre Vorlieben mit der Zeit recht gut kennt und berücksichtigt.

Wechsel im September

Der Abschied von der Mail- und Kalender-App dürfte den meisten Nutzerinnen und Nutzern nicht schwerfallen: Diese beiden Programme hat Microsoft mit Windows 8 eingeführt und sie seitdem nicht mehr gross verbessert. Sie werden den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. Im Vergleich dazu hat Outlook für Windows einige nützliche Neuerungen; eine wichtige ist die automatische Organisation der E-Mails über die Schnellstart-Aktionen (auch Quicksteps genannt). Über die Leiste am linken Rand schalten Sie zwischen Kalender und E-Mail um. Es bleibt Geschmackssache, ob Sie es bevorzugen, wenn Sie Mail und Kalender unter einem Dach verwalten können oder ob Sie lieber wie bis anhin zwei separate Apps dafür hätten.

Für die Umstellung lässt Microsoft den Nutzerinnen und Nutzern ein gutes Jahr Zeit; im September 2024 soll der Wechsel vollzogen sein. Im nächsten Januar werden neue Computer nicht mehr mit den alten Mail- und Kalender-Apps ausgeliefert, sondern mit Outlook für Windows. Die auslaufenden Programme werden schon bald auf den Wechsel aufmerksam machen und der Anwenderschaft den Umstieg nahelegen.

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko

