Neue Massnahme gegen Schädlinge – Im Kampf gegen den Japankäfer kommen nun Fadenwürmer zum Einsatz Fadenwürmer sollen die Chancen auf eine Tilgung des Japankäfers in Kloten erhöhen. Die Bevölkerung kann am Freitag das Fadenwürmerpräparat bei der Sportanlage Stighag abholen. Alexander Lanner

Der Japankäfer wird Kloten noch längere Zeit beschäftigen. Foto: Taddeo Cerletti

Seit Ende Juli kämpft Kloten gegen den Japankäfer. Gegen die Ausbreitung des eingewanderten Schädlings hat die kantonale Baudirektion schon verschiedene Massnahmen ergriffen. Das Gebiet rund um die Klotener Fussballanlage Stighag wurde mit einem Insektizid behandelt, und in Kloten sowie in den umliegenden Gemeinden wurden Lockstofffallen aufgestellt, um die Käfer anzulocken.

Nun bringt die Baudirektion eine weitere Massnahme ins Spiel. Wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst, kommen zur Tilgung des Japankäfers in Kloten in den nächsten Tagen zusätzlich winzig kleine Fadenwürmer, sogenannte Nematoden, zum Einsatz. Die Fadenwürmer werden auf Rasen und Wiesen ausgebracht. Sie wirken als Nützlinge direkt im Boden, wo sie Japankäferlarven aufspüren, in diese eindringen und sie abtöten. Diese biologische Methode ergänze die bereits getroffenen Massnahmen und erhöhe die Chancen auf eine Tilgung der Japankäferpopulation in Kloten.

Fadenwürmer, aufgenommen mit Elektronenmikroskop. Archivfoto: Tamedia

Insektizideinsatz und Fallen zielten darauf ab, möglichst viele Käfer abzutöten. Das Bewässerungsverbot soll verhindern, dass die weiblichen Käfer ihre Eier in feuchte Böden ablegen. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Käferweibchen Eier ablegen konnten, aus denen sich ab September nun Larven bilden. Die Fadenwürmer sollen verhindern, dass sich daraus im Frühling neue Käfer entwickeln.

Erfolge gegen Dickmaulrüssler

Die Fadenwürmer kommen rund um die Sportanlage Stighag zum Einsatz, wo die meisten Japankäfer gefunden wurden. Die Stadt Kloten wird das Präparat auf den Fussballplätzen im Stighag sowie weiteren Grünflächen ausbringen lassen. Um den Erfolg der Massnahme zu erhöhen, rufen das Amt für Landschaft und Natur und die Stadt Kloten zusätzlich private Garten- und Grundstückseigentümer in diesem Gebiet zum Mitmachen auf. Damit können sie auch Schäden in ihren eigenen Gärten vorbeugen, denn Japankäferlarven fressen Graswurzeln. Das Fadenwürmerpräparat kann mit der Giesskanne auf Rasen und Wiesen ausgebracht werden. Es ist als biologisches Präparat für die Anwendung durch Privatpersonen zugelassen und wird oft gegen andere Schädlinge wie Dickmaulrüssler eingesetzt.

Aufruf an Privatpersonen

Wer das Fadenwürmerpräparat im eigenen Garten einsetzen möchte, kann die benötigte Menge am Freitag, 8. September, zwischen 16 und 20 Uhr, bei der Sportanlage Stighag im Clubraum abholen und sich vor Ort über die genaue Anwendung informieren. Nach dem Ausbringen des Präparats sollten die behandelten Böden während mindestens sieben Tagen feucht gehalten werden, damit sich die Fadenwürmer gut im Boden bewegen und die Japankäferlarven befallen können. Flächen, die mit dem Fadenwürmerpräparat behandelt werden, dürfen deshalb anschliessend bewässert werden. Denn bei einer Eiablage würden die Larven anschliessend direkt von den Fadenwürmern befallen. Für alle anderen Rasen- und Grünflächen in Kloten gilt während der Flugzeit der Japankäfer, die bis Ende September dauert, weiterhin ein Bewässerungsverbot, um eine Eiablage zu verhindern.



Die Baudirektion empfiehlt das Gebiet rund um die Sportanlage Stighag für den Einsatz der Fadenwürmer. Bild: PD

Wie die Baudirektion weiter mitteilt, ist es für eine Bilanz zum Erfolg der verschiedenen Massnahmen noch zu früh. Erst im kommenden Frühling, also in der nächsten Flugsaison des Käfers, werde sich zeigen, wie wirksam die Massnahmen waren. Ausserhalb der Gemeinde Kloten seien aber nach wie vor noch keine Japankäfer in den Fallen gefunden worden.

