Hype um Uhren – Neue Moonswatch sorgt für riesige Warteschlange in Zürich Am Dienstagabend brachten Swatch und Omega ein neues Moonswatch-Modell mit goldenem Sekundenzeiger auf den Markt. Uhrenfans hatten zuvor stundenlang vor dem Verkaufsgeschäft ausgeharrt. Martin Huber

Grosser Run auf einen kleinen Zeiger: Warteschlange vor dem Swatch-Verkaufslokal beim Paradeplatz. Foto: Urs Jaudas

Punkt 19 Uhr war es so weit: Die neue Moonswatch kam im Grieder-Haus am Zürcher Paradeplatz erstmals in den Verkauf. Das Haus gehört der Schweizer Uhrenfirma Swatch. Diese hatte die «Weltpremiere» ihres neuen Modells «Mission to Moonshine Gold» am Wochenende via Instagram angekündigt, der Verkaufsstart fand exklusiv in Zürich, Mailand, London und Tokio statt.