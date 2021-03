Tadel für Zürcher Finanzdirektion – Neue Online-Steuererklärung macht Probleme Wer im Kanton Zürich am Wochenende seine Steuern mit dem neuen Online-Tool ausfüllen wollte, brauchte gute Nerven. Thomas Zemp

Erstmals kann man im Kanton Zürich die Steuererklärung vollständig online ausfüllen. Doch am Wochenende gabs Probleme damit. Foto: Christian Beutler, Keystone

Andreas Meier (Name geändert) wollte am Wochenende seine Steuererklärung mit der neuen Online-Lösung des Kantons (lesen Sie hier mehr dazu) einreichen. Aber was die Arbeit eigentlich erleichtern soll, gestaltete sich mühselig. Er brauchte drei Anläufe, bis er die Arbeit abschliessen konnte. Mit der Arbeit begonnen hatte er am Samstag, doch nur schon das Einloggen dauerte bereits Minuten. Dann häuften sich Fehlermeldungen. Und Dokumente, die er ins System lud, verschwanden einfach wieder. Mehrfach meldete der Computer Zeitüberschreitungen.

Den zweiten Versuch startete Meier am Sonntagmorgen – bis 10 Uhr lief alles gut. Doch dann häuften sich die Probleme wieder. Erst am späten Abend konnte er die Steuererklärung in einem Zug und ohne Ärger beenden. Ein letzter Klick – und seine Steuererklärung war eingereicht. Zum ersten Mal, ohne ein Dokument auszudrucken, zu unterschreiben und per altbewährter Post einzuschicken. «Offenbar wollten am Wochenende zu viele Leute die Steuererklärung gleichzeitig online ausfüllen, denn die Fehler tauchten zu den Randstunden nicht auf», vermutet Meier. Für die Online-Lösung hat er aber auch ein Lob: «Technisch ist sonst alles super gemacht.»