Mangel an Fachkräften in Zürich – Neue Pandemiewelle bringt Spitäler an personelle Grenzen Kleinere Spitäler verschieben wegen Covid-Patienten bereits wieder nicht dringliche Operationen. Das Problem sind vor allem fehlende Pflegefachleute. Thomas Schär , Corsin Zander

Das Pflegepersonal in den Spitälern wird wieder gefordert – vor allem jenes, das auf den Intensivstationen Covid-Kranke behandelt. Foto: Christian Beutler/Keystone

Die Zahl der Covid-Patienten steigt in den Zürcher Spitälern wieder stark an. Am Montag registrierte der Kanton 183 Hospitalisierte. Vor einer Woche waren es noch 104, vor einem Monat 34. Mit dieser Zunahme steigt auch die Anzahl jener, die eine Intensivpflege benötigen, gestern waren es 49, vor einem Monat erst 11.

Angesichts dieser Zahlen kommen erste kleinere Spitäler zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Das Spital Männedorf etwa musste bereits wieder einige Operationen verschieben, sagt CEO Stefan Metzker. Hier werden aktuell 12 Covid-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt. Das Problem seien weniger die Anzahl verfügbarer Betten, sondern das fehlende Fachpersonal, sagt Metzker. Er sprich von einem «akuten Mangel an Pflegefachkräften auf den Intensivstationen». Die Corona-Krise habe die Arbeit dort weniger attraktiv gemacht. Dies bestätigt auch das Spital Zollikerberg. Es verzeichnet deutlich mehr Berufsaussteigerinnen und -aussteiger als in anderen Jahren, sagt Spitaldirektorin Orsola Vettori auf Anfrage.