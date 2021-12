670 Erstimpfungen im Impfdorf

Von Montag bis Mittwoch haben sich im Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof 670 Personen erstimpfen lassen. Zudem wurden 121 Zweitimpfungen verabreicht, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) am Donnerstag vermeldet hat. Im – inzwischen geschlossenen – Impfdorf sowie andernorts sind zudem 2400 Boosterimpfungen vorgenommen worden.

Dass die Drittimpfungen im HB so rege nachgefragt wurden, hat die Behörden überrascht. Es bildeten sich lange Warteschlangen, die Seniorinnen und Senioren mussten teils stundenlang auf die Auffrischungsimpfung warten. Am Dienstag war das Impfdorf ausgeschossen, es bot keine Boosterimpfungen mehr an.

Alle Personen ab 65 Jahren haben aber die Möglichkeit, sich in einem Impfzentrum (Hirschengraben Zürich, Triemli, Winterthur, Uster und Affoltern am Albis), in einer der 200 anbietenden Arztpraxen oder in einer Apotheke impfen zu lassen. Für die Impfung im Impfzentrum oder in einer Apotheke kann im kantonalen Impftool ein Termin gebucht werden. Von dieser Möglichkeit haben gemäss GD schon 11'700 Personen Gebrauch gemacht. Derzeit gibt es für die Boosterimpfung rund 22’000 freie Termine.

Im Kanton Zürich sind aktuell 77 Prozent der Personen ab 12 Jahren vollständig geimpft. Bei den Personen über 65 Jahren sind es inzwischen 89 Prozent. (pu)