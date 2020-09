Auch Ligurien und Bretagne – Neue Quarantäneliste betrifft beliebte Ferien-Destinationen Sie gilt ab Montag und durchkreuzt so manche Herbstferien-Pläne: die aktualisierte Liste des Bundes. Was Betroffene jetzt tun können. Benjamin Gafner

Der Ferienort Forte dei Marmi am ligurischen Meer. Platz am Strand gibt es genug. Wer hingeht und zurück in die Schweiz kommt, muss allerdings die Behörden informieren und zehn Tage in Quarantäne gehen. So verordnet es der Bund. Foto: Federico Neri (Keystone)

Jetzt auch noch Ligurien und die Bretagne: Ab Montag müssen Heimkehrer aus diesen zwei beliebten Ferienregionen in der Schweiz für 10 Tage in Quarantäne. Das hat der Bund am Freitag bekannt gegeben. Die zwei Regionen in Nordwestitalien und im äussersten Nordwesten Frankreichs haben inzwischen die Marke von 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100’000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten. Den Grenzwert der Schweiz für ihre Quarantäneliste.

Inzwischen stehen 59 Länder und 23 Gebiete auf der Liste. Neben Ligurien und der Bretagne sind neu unter anderem auch Portugal, Belgien oder Grossbritannien drauf. Von der Liste gestrichen hat der Bund Kosovo und San Marino.

In Ligurien liegt die Hafenstadt Genua, die viele Schweizerinnen und Schweizer für Überfahrten auf die Ferieninseln Sardinien oder Korsika nutzen. Die Inseln selber stehen nicht auf der Quarantäneliste des Bundes, und auch Durchreisende sind davon nicht betroffen. Katrin Holenstein, Sprecherin des Bundesamtes für Gesundheit sagt, «wenn man innerhalb von 24 Stunden durch Ligurien in die Schweiz fährt, muss man nicht in Quarantäne – aber nur dann, wenn man per Transit durch die Region fährt.» Wer zum Beispiel rasch in eine Quarantäne-Region fahre zum Einkaufen, befinde sich nicht im Transit, nennt Holenstein ein Beispiel.

Was, wenn die Reise nicht mehr möglich ist?

Die immer längere Quarantäneliste stoppt die Ferienpläne von immer mehr Schweizerinnen und Schweizern: