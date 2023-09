Neue Regelung in Zürcher Badi – Ein neues Verbot trübt den Badespass In Zürich neigt sich die Saison der Sommerbäder dem Ende zu. In einem Freibad müssen sich die Gäste kurz vor Schluss noch an eine Neuerung gewöhnen – zum Ärger der Eltern. Tina Fassbind

Reinhüpfen macht Spass: In der Badi Heuried ist der Plausch streng reglementiert. Foto: Sabina Bobst

Die kommenden Tage verheissen nochmals schönes Wetter, und das bedeutet für viele Zürcherinnen und Zürcher: noch ein letztes Mal ins Wellenbad eintauchen, unter freiem Himmel ein paar Bahnen schwimmen, vom 10-Meter-Brett springen oder vom Beckenrand ins Bassin hüpfen – Letzteres allerdings nicht mehr in der Badi Heuried. Dort gelten seit Mitte August neue Regeln.

Genauer geht es ums Schwimmerbecken und den Bereich beim Sprungturm des Freibads. «Das seitliche Reinspringen vom Beckenrand wird dort nicht mehr toleriert», teilt Dorian Eichholzer, Sprecher des Stadtzürcher Sportamts, auf Anfrage mit. Diese Regelung habe sich rund um die Schwimmerbecken anderer Sommerbäder bereits bewährt und entspreche der Empfehlung des Bundesamts für Unfallverhütung.

Sprung ins tiefe Wasser: Vom Sprungturm erlaubt, nicht aber vom Beckenrand. Foto: Urs Jaudas

Reinspringen und reinschubsen aus Spass

Ein Vater ärgert sich über diese neue Vorgabe. «Meine Kinder und ich haben dort seit Jahren jeweils ausgetragen, wer den anderen als Erster reinschubsen kann. Auch andere haben sich da im Spiel gegenseitig reingeschubst oder sind reingesprungen. Das hat allen immer grossen Spass gemacht und gehört doch irgendwie zum Badiplausch dazu», sagt er.

Für dieses Spiel gehe er mit seinen Kindern jeweils zum Becken beim Sprungturm. «Das Wasser ist an dieser Stelle sicher tief genug dafür. Ich kann dort jedenfalls nicht mehr stehen, und ich bin 1,92 Meter gross.»

Der Umstand, dass sich gemäss einer Mitarbeiterin des Freibads einige Gäste durch die reinspringenden Kinder beim Bahnenschwimmen gestört fühlen, will er nicht gelten lassen: «Wir kommen ihnen dort gar nicht in die Quere. Dafür sind wir zu weit weg.»

Bahnenschwimmen neben dem Sprungturm: Das Nebeneinander ist in der Badi Heuried nicht immer einfach. Foto: Urs Jaudas

Überhaupt stünden den Schwimmerinnen und Schwimmern drei Bahnen zur Verfügung, in denen sie ungestört ihrem Sport nachgehen könnten, sagt der Familienvater. Das müsse doch eigentlich reichen.

Es gehe bei dieser Massnahme um den Komfort und die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher, hält Sportamt-Sprecher Eichholzer fest. Und darum, «potenzielle Unfälle zu minimieren». Deshalb gelte diese Regelung langfristig und nicht nur bis Ende der Saison. Wer ins Wasser springen möchte, könne dies in der Badi Heuried weiterhin vom 1- oder 3-Meter-Sprungbrett tun.

Letzte Badis schliessen Ende Oktober

Das Freibad Heuried ist noch bis Sonntag, 17. September 2023, geöffnet. Dann endet auch die Saison in den Freibädern Allenmoos und Zwischen den Hölzern, in den Flussbädern Au-Höngg, Oberer Letten und Unterer Letten sowie im Frauenbad Stadthausquai, im Seebad Enge und im Strandbad Wollishofen. Am Freitag, 15. September, schliesst das Männerbad Schanzengraben.

Offen bis und mit Sonntag, 24. September, sind die Freibäder Auhof und Letzigraben sowie die Strandbäder Mythenquai und Tiefenbrunnen. Die letzten beiden Sommerbäder – das Seebad Utoquai und das Freibad Seebach – gehen am Sonntag, 29. Oktober, zu.

Umbau im Dolder

Das Seebad Katzensee geht bereits an diesem Sonntag zu. Weil an den Infrastrukturen Sanierungen vorgenommen werden, bleibt die Parkanlage während des Winterhalbjahres geschlossen.

Auch im Freibad Dolder stehen Sanierungen an. Es wird nach Saisonende am 10. September umgebaut und voraussichtlich in der Sommersaison 2025 wieder eröffnet.

Reinspringen auf dem Floss erlaubt: In den Strandbädern Mythenquai und Tiefenbrunnen gab es in dieser Sommersaison die meisten Besucherinnen und Besucher. Foto: Giorgia Müller

Die Stadt Zürich kann schon jetzt auf eine der erfolgreichsten Sommersaisons zurückblicken: Bereits am 23. August wurde die 2-Millionen-Marke überschritten. Das war davor erst in der Saison 2018 und 2022 der Fall. Gemäss einer Medienmitteilung des Sportamts vom 24. August verzeichneten die beiden Strandbäder Mythenquai und Tiefenbrunnen bisher die meisten Besucherinnen und Besucher dieser Sommersaison.

