Stadtspital Zürich kooperiert mit Zurzach-Care-Gruppe – Neue Reha-Klinik für Altersmedizin soll 2023 eröffnet werden Beim Campus Waid planen das Stadtspital Zürich und die Zurzach-Care-Gruppe, per 2023 zusammen eine geriatrische Rehabilitationsklinik zu eröffnen. Sascha Britsko

Geplant sind rund 40 Betten, die in die bestehenden Gebäude des Stadtspitals integriert werden sollen. Foto: Andrea Zahler

Die Menschen werden immer älter, und mit dem Alter kommen bekanntlich die Gebrechen. Dadurch steigt auch der Bedarf an altersmedizinischen Kompetenzen und Leistungen in der Akutmedizin, Rehabilitation und Pflege.

Neben der Notfall- und der Grundversorgung für erwachsene Patientinnen und Patienten soll auf dem Campus Waid nun deshalb eine zusätzliche Klinik entstehen, die sich spezifisch der Altersmedizin, der Geriatrie, widmet. Dies gibt das Stadtspital Zürich in einer Medienmitteilung vom Donnerstag bekannt.

Als ihren Partner hat sich das Stadtspital den privaten Anbieter Zurzach Care ausgesucht. Für den Aufbau und Betrieb einer spital- und wohnortnahen geriatrischen Rehabilitation habe man mittels eines öffentlichen Evaluationsverfahrens einen geeigneten Kooperationspartner gesucht. «Die Wahl ist auf Zurzach Care gefallen, die mit 21 Standorten in der Schweiz neben Prävention und Reintegration auf die stationäre und ambulante Rehabilitation spezialisiert ist», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Stadtspital hat mit dem privaten Anbieter nun eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Ins Gebäude des Stadtspitals integriert

Die Eröffnung der Klinik ist 2023 geplant. Wie das Stadtspital in seiner Medienmitteilung schreibt, wird die geplante Rehabilitationsklinik in die städtische Versorgung auf dem Campus Waid eingebettet und in enger Zusammenarbeit mit der Universitären Klinik für Altersmedizin Waid und der Akut- und Übergangspflege (AÜP) des Pflegezentrums Käferberg geführt. «Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine innovative und bereichsübergreifende Betreuung zugunsten der Patientinnen und Patienten.»

Betrieben wird die geplante Klinik von der Zurzach Care. Geplant sind rund 40 Betten, die in die bestehenden Gebäude des Stadtspitals integriert werden sollen.

Sascha Britsko arbeitet seit 2021 beim «Tages-Anzeiger». Sie hat Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert. @saschulius

Fehler gefunden?Jetzt melden.