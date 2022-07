Gastronews des Monats – Neue Sommerbars, südostasiatische Pop-ups und ein Picknickservice Trotz Sommerferien ist in Zürich gastronomisch viel los. Unser Überblick für die kommenden Tage. Claudia Schmid

Zürichs erstes burmesisches Pop-up

Würzige Suppen und mehr gib es bei Bo's Burmese Street Food. Foto: PD

Unter burmesischer Küche können sich wohl die wenigsten etwas vorstellen – es sei denn, sie sind schon durch Burma gereist. Nun gibt es Gelegenheit dazu, diese bei uns kaum bekannten Gerichte aus Südostasien zu entdecken. Sie hält Spezialitäten wie Teeblättersalat, geschmorte Auberginen oder würzige Nudelsuppen bereit. Die ZürcherJeremias Pellaton und Lukas Frohofer, die von Berufs wegen zwischen 2014 und 2019 in Burma gelebt haben, initiierten Zürichs erstes burmesisches Pop-up Bo's Burmese Street Food. Benannt ist es nach der Köchin Thazin Wah alias Bo, die speziell für dieses Projekt aus Burma angereist ist. Dort ist sie eine Bekanntheit: In Yangon führte sie das stadtweit bekannte Restaurant Green Gallery, das jahrelang die Nummer eins auf Tripadvisor war, sowie das Café Bodhi Nava. In der Bar Exer wird sie ihre Klassiker servieren. Dazu gibt es Musik und hausgemachten Wermut.