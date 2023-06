Zürcher Gelaterias – Neue Sorten, neue Dealer Ein Glaceberliner, aufregende Sorten wie Rüebli-Sanddorn und eine neue fixe Gelateria an der Stauffacherstrasse: Hier sind die Glace-News der Saison. Claudia Schmid

Ein neuer Player in der Zürcher Glaceszene: Gelavena. Derzeit betreibt das kleine Unternehmen einen mobilen Stand beim Dynamo. Foto: Jonathan Labusch

Kein Sommer ohne neue Gelateria: Vor wenigen Tagen wurde mit der veganen Gelateria Nanimale an der Stauffacherstrasse die neuste Eisdiele der Stadt eröffnet, Pardon: Glacerie. So nennt sie sich offiziell. Damit gibt es im Kreis 4 eine neue Meile, die sich vom Giro d’Italia über den Gelatissimo-Glacewagen am Bullingerplatz vorbei an der Glacerie Nanimale bis hin zum Stauffacher zieht. Dort befindet sich die Gelateria Rosso d’Arancio.

Nicht Teil der Meile, aber ebenfalls eine Bereicherung für die Stadt sind die Sorten der auf Hafermilchglace spezialisierten Newcomer Gelavena. Und dann gibt es auch noch einen neuen Eiswagen. Hier kommen die Neuheiten der Zürcher Glacesaison 2023.

Sanddorn-Aprikosen-Sorbet von Kalte Lust

Wer Dominik Hartmanns Kreation testen will, muss sich sputen: Erhältlich nur noch bis Ende Monat! Foto: Emil Bischofberger

Dominik Hartmann vom viel gerühmten Sternerestaurant Magdalena in Rickenbach SZ hat für Kalte Lust eine Sorte des Monats kreiert. Man merkt, dass ein Sternekoch am Werk war: Das Sanddorn-Aprikosen-Sorbet mit Miso-Caramel hat dieser mutig, aber vorzüglich mit viel Säure abgeschmeckt. Wer Hartmanns Kreation noch probieren will, sollte bald zum Limmatplatz fahren: Die Monatssorte kreierte der Schwyzer für den Juni.

Newcomer Glacerie Nanimale

Viel Investorengeld gesammelt, nun einen fixen Standort an der Stauffacherstrasse: Nanimale. Foto: Claudia Schmid

Mehr Glace geht immer: Auf der neuen Investmentplattform Oomnium suchte das Zürcher Start-up Nanimale jüngst von Kleininvestoren 200’000 Franken. Am Schluss erhielt es 737’000 Franken. Zum Wachstum des veganen Glace-Start-ups, das bei seinen cremigen Sorten auf Cashewnüsse als Basis setzt, gehört jetzt auch ein fixer Standort, nachdem man vergangenen Sommer noch in der Plaza-Bar zu Gast war.

Nun hat Nanimale seine eigene «Glacerie» an der Stauffacherstrasse. Diese ist von weitem zu sehen, leicht erkennbar am mannshohen Cornet auf dem Trottoir, das zugleich auch als Abfallkübel für die Becherchen fungiert.

Hat es in sich: Gelavena

Eine kleine, aber feine Auswahl an Glacesorten: Darunter Haselnuss, Rüebli-Sanddorn und Caramel-Bergsalz. Foto: Jonathan Labusch

Das zu einer mobilen Glacebar umfunktionierte Cargovelo mit orange-violettblauem Muster ist ein Hingucker. Derzeit steht es bei schönem Wetter am Nachmittag vor dem Dynamo. In der Glacebar befinden sich acht gekühlte Sorten der Zürcher Newcomerfirma Gelavena. Das Kofferwort vereint die Worte Gelato und Avena (italienisch für Glace und Hafer). Basis sämtlicher Sorten ist ein Haferdrink aus der Genossenschaft Gutsch, zu der Bauernhöfe aus der Region zählen.

Geschmacklich setzt Gelavena neue Massstäbe: Sandra Steffen, die im Parkhotel Vitznau im Restaurant Focus für die Desserts zuständig ist, hat dieses Jahr die Glacerezepte kreiert. Und die haben es in sich: Rüebli-Sanddorn ist sehr erfrischend und besitzt eine Säure, wie man sie bei Glaces selten findet. Geschmacklich noch intensiver ist die Limettenglace mit frischen Kräutern. Wer es herzhaft mag, wird ziemlich sicher bei Caramel-Bergsalz dahinschmelzen.



Glaceberliner vom Eiswagen

Kalt, warm und süss: Der Glaceberliner. Foto: Claudia Schmid

Das Prinzip des Glaceberliners ist so einfach und so gut, dass wir uns fragen, warum nicht schon früher jemand auf die Idee gekommen ist, das frittierte Süssgebäck mit Eis zu kombinieren. Die Spezialität gibt es beim neuen Glacewagen des Eisladens. Zuerst bestellt man eine Glace nach Wunsch. Eine kleine Kugel wird vom Glacemeister in einen zerteilten Berliner gepackt, der wird in einen Sandwichmaker gepresst und erwärmt.

Die mit Puderzucker bestäubte Hülle ist danach schön warm, das Innere eiskalt. Himbeer ist nicht nur farblich, sondern auch geschmacklich eine empfehlenswert Wahl, weil sich die Säure schön mit der Süsse des fettigen Gebäcks ergänzt. Der Eiswagen, erweitert um einige Tischchen, steht diesen Sommer fix vor der Poli-Bar – eine Bereicherung für die Bar im Kreis 3.

Rüeblitorte-Glace von der Gelateria Tellhof

Unten Rüebli-, oben Mohnkuchen: Kreation aus der Gelateria Tellhof. Foto: Claudia Schmid

Trifft man Glaceunternehmer Dani Kissling, erzählt er gerne von den neuen Sorten, die seine Frau Ginny kreiert. So pröbelt sie derzeit an einer Olivenöl- und Milchreisglace. Kisslings Tochter hat ihn zudem einst auf die Idee gebracht, Popcorn-Glace anzubieten: Glace machen ist bei Kisslings Familiensache. Die Kreationen in der Filiale im Tellhof wechseln immer wieder einmal, deshalb lohnt es sich, regelmässig vorbeizukommen.

Derzeit findet man zwei Sorten «Kuchenglace»: Eine heisst Rüeblitorte, die andere Mohnkuchen, und beide enthalten Stückchen des entsprechenden Gebäcks, die in der Backbar im Seefeld entstanden sind. Sehr intensiv nach Mohn- und Rüeblitorte schmecken sie nicht. Es dominiert bei beiden Sorten die Basis der Mischung: cremige Rahmglace. Wer Milchglaces mag, wird mit diesen Sorten sicher glücklich.

