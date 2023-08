Neue Studie in Deutschland – Die AfD-Wählerschaft würde am stärksten unter der AfD-Politik leiden Ein bekannter Ökonom hat die Positionen der Partei mit den Bedürfnissen ihrer Unterstützer verglichen. Er kommt zu einem für die AfD wenig schmeichelhaften Fazit.

Seit Wochen eilt die AfD in Umfagen von Erfolg zu Erfolg. Zurzeit würden über 20 Prozent der befragten Deutschen der rechtspopulistischen Oppositionspartei ihre Stimme geben. Das Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellt nun aber in einer neuen Studie fest: AfD-Wählerinnen und Wähler würden am stärksten unter der Politik der Partei leiden.

Für die Studie wurden die sozio-demografischen Merkmale der Wählerschaft mit den Vorhaben der Partei abgeglichen. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage ist die AfD-Wählerschaft vor allem männlich, überdurchschnittlich häufig zwischen 45 und 59 Jahre alt, Einkommen und Bildung sind eher gering bis mittelhoch. Die Unzufriedenheit über das eigene Leben und den Zustand von Wirtschaft und Gesellschaft ist deutlich höher als im Durchschnitt.

Im zweiten Schritt verglich die Studie die aus den Erkenntnissen «abgeleiteten Bedürfnisse» der potenziellen Wählerinnen und Wähler mit den Positionen der Partei. Dafür wurde auf den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung für die Bundestagswahlen 2021 zurückgegriffen.

Das Fazit: Die Widersprüche zwischen den Interessen der AfD-Wählenden und den Positionen der Partei könnten kaum grösser sein. Steuersenkungen für die Spitzenverdienerinnen, niedrigere Löhne für Geringverdienerinnen und ein Abbau der Sozialsysteme würden AfD-Wählerinnen viel stärker negativ treffen als die Wählerinnen der meisten anderen Parteien. «Würde sich die AfD-Politik durchsetzen, käme es zu einer Umverteilung von Einkommen und sozialen Leistungen von AfD-Wähler*innen hin zu den Wähler*innen anderer Parteien», folgert Studienautor Marcel Fratzscher, ein in Deutschland bekannter Ökonom. So würden zum Beispiel die von der Partei geforderten Beschneidungen der Sozialsysteme nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund treffen, sondern auch AfD-Wähler selbst.

Ökonom Fratzscher spricht von einem «AfD-Paradox», das er sich so erklärt: Durch Hetze und Diskriminierung von Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund mache die Partei ihre Sympathisanten glauben, sie würden wirtschaftlich, sozial und politisch gewinnen, wenn soziale Leistungen oder Grundrechte eingeschränkt würden. «Die individuelle Fehleinschätzung» liege darin, dass viele AfD-Wählende nicht realisieren, dass sie davon selbst negativ betroffen wären. Gleiches gelte für die «extrem neoliberale» Wirtschafts- und Finanzpolitik der Partei.

Die Studie lässt allerdings auch Fragen offen. So führt das DIW nicht genau aus, warum die Ablehnung von Klimamassnahmen «in erster Linie» den AfD-Wählern schaden soll und was zum Beispiel der in der Studie erwähnte Kampf der AfD für die traditionelle Familie und gegen die Berücksichtigung verschiedener Geschlechtsidentitäten mit den oben erwähnten Schlussfolgerungen zu tun hat.

