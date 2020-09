Abstimmung Stadt Zürich – Neue Wasserleitung kann gebaut werden Die Stimmberechtigten in der Stadt sagen klar Ja zum Bau einer neuen Direktverbindung der Wasserversorgung. Martin Huber

Das Pumpwerk Milchbuck wird auf der nordöstlichen Seite des Schindlerparks erstellt. Visualisierung: Swiss Interactive AG

Das Verdikt ist eindeutig: Mit einem Ja-Anteil von knapp 93 Prozent haben die Stadtzürcher Stimmberechtigten den 25 Millionen-Franken-Kredit für eine Direktverbindung zwischen Limmatzone, Glatt- und Hangzone des Wasserleitungsnetzes gutgeheissen; die Stimmbeteiligung lag bei 60 Prozent.

Die neue Verbindung umfasst zwei unterirdische Rohrleitungen von je rund 1350 Meter Länge, ein Pumpwerk an der Nordstrasse beim Schindlerpark mit einer Förderleistung von 50’000 Kubikmetern pro Tag sowie ein kleineres Pumpwerk beim Reservoir Strickhof. Laut dem Stadtrat werden dadurch die Betriebssicherheit erhöht und die Versorgung mit Wasser auch bei mehrmonatigen Instandhaltungsarbeiten an Wasserwerken oder Hauptleitungen sichergestellt.

Die Vorlage war im Vorfeld unbestritten.

Höhenunterschiede im Leitungsnetz

Hintergrund des Projekts: Das Leitungsnetz der städtischen Wasserversorgung ist aufgrund der Höhenunterschiede in der Stadt in mehrere Druckzonen eingeteilt. Die am tiefsten gelegene und grösste Zone ist die Limmatzone. Die zweitgrösste ist die Glattzone, die primär Zürich-Nord und Gemeinden im Glattal mit Wasser versorgt.

Die neue Direktverbindung umfasst mehrere Rohrleitungen sowie ein neues Pumpwerk beim Reservoir Strickhof und eines beim Schindlerpark. Karte: PD

Bisher sind diese beiden grössten Zonen nicht direkt miteinander verbunden. Trinkwasser, das aus der Limmat- in die Glattzone gelangen soll, muss zunächst in die noch höher gelegene Hangzone gepumpt werden, bevor es hinunter in die Glattzone geleitet werden kann. Die Glattzone soll nun mit der neuen Direktverbindung optimal an das übrige Netz angeschlossen werden.