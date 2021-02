Eishockey: Hischier misslingt Premiere

Grosse Ehre für den Schweizer Stürmer: Nico Hischier ist ab sofort Captain bei den New Jersey Devils, dies gab die Organisation am Samstag vor dem NHL-Duell gegen Buffalo bekannt, das 2:3 verloren ging. Der 22-jährige Schweizer Stürmer ist seit 2017 bei den Devils unter Vertrag, damals wurde er als Nummer-1-Draft gezogen. Seither hat er für New Jersey in 215 Partien 52 Tore und 84 Assists erzielt. Der Center ist damit gegenwärtig der jüngste Captain in der NHL. Er löst Edmontons Superstar Connor McDavid ab, der 24 ist.

Am Samstag stand Hischier erstmals in dieser Saison für die Devils auf dem Eis, zuerst hatte ihn ein Wadenbeinbruch zur Pause gezwungen und zuletzt stand er auf der Covid-Liste der NHL. Dort werden Spieler geführt, die entweder ein positives oder ein uneindeutiges Testergebnis ablieferten. Nun wurde ihm beim Comeback die grosse Ehre zuteil, sein Team als Captain anzuführen. Er ist nach Mark Streit und Roman Josi erst der dritte Schweizer, der dieses Amt in der besten Liga der Welt inne hat. (tzi)

Einen erfolgreicheren Abend erlebte Kevin Fiala mit Minnesota. Der Schweizer war beim 5:1-Sieg gegen Anaheim mit zwei Toren und einem Assist die überragende Figur. Fiala wurde deshalb auch zum Man of the Match gewählt. Gaëtan Haas feierte mit Edmonton sogar einen 7:1-Erfolg gegen Calgary. Haas blieb dabei ohne Skorerpunkt.

Nino Niederreiter liess sich beim 4:0-Sieg von Carolina gegen Tampa einen Assist gutschreiben. Timo Meier gewann mit San Jose 5:4 gegen St. Louis und konnte keinen Skorerpunkt verbuchen. Ebenfalls ohne Assist blieb Roman Josi beim 4:2-Sieg mit Nashville gegen Columbus. Dean Kukan war bei Columbus überzählig. Auch ohne Einsatz war Yannick Weber für Pittsburgh, die gegen die New York Islanders 2:4 verloren.

Speziell war das Outdoor-Spiel zwischen Colorado und Las Vegas am Lake Tahoe. Die Partie musste wegen starkem Sonnenschein für acht Stunden unterbrochen werden. Colorado gewann schlussendlich 3:2. (heg)

Spezielle Umgebung für ein Eishockey-Spiel. (Foto: Twitter)