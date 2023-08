Neuer Mode-Hype in Zürich – Wegen ihr trägt die Gen-Z Hüftjeans aus den 2000ern Sarah Spira begeistert mit ihrem Zürcher Vintage-Shop über 70’000 junge Menschen online und neu auch in einem Laden im Kreis 4. Evamaria Rist

Neuer Laden, alte Kleidung: Sarah Spira in ihrem Vintage-Shop Michelle Tamar im Kreis 4. Foto: Jonathan Labusch

Es ist bunt, es glitzert und es glänzt. Sarah Spiras Laden Michelle Tamar unweit der Bäckeranlage in Zürich ist wie eine Zeitmaschine zurück in die 2000er. Doch Hüftjeans und bauchfreie Tops sucht man an der Inhaberin vergeblich. Stattdessen trägt sie einen locker geschnittenen schwarzen Anzug, dazu ein beiges Top. Ein Kontrast zu den auffälligen Stücken, die an der Kleiderstange hängen.