Inhaftierter Musiker – Neues Album von R. Kelly aufgetaucht: Wo kam das her? Am Freitag ist auf den grossen Streaming-Plattformen ein Album von R. Kelly erschienen. Der Musiker ist als Sexualstraftäter verurteilt und sitzt im Gefängnis. Wer steckt hinter der Veröffentlichung? Jürgen Schmieder

Der verurteilte Musiker R. Kelly bei einer Gerichtsverhandlung im September 2019. Foto: Getty Images

Und dann will es niemand gewesen sein. Das wäre in etwa die Zusammenfassung des Mini-Skandals, der am Freitagmorgen amerikanischer Zeit als gewaltiger Aufreger begonnen hatte.

Die Meldung: R. Kelly, der verurteilte Sexualstraftäter, hat ein Album veröffentlicht, offenbar aus dem Gefängnis heraus. Der Titel: «I Admit It». Ich gebe es zu. Alle Lieder, so war zu lesen, seien von Robert Sylvester Kelly geschrieben und von jemandem mit dem Namen «D. Johnson» produziert worden. Label: Legacy Recordings, das zum Entertainment-Konzern Sony gehört und die Rechte an Kellys bereits veröffentlichten Werken besitzt.

Hatte Kelly hinter Gittern etwa eine kreative Epiphanie, die zu einem Geständnis, vielleicht gar einer Entschuldigung an die Opfer führte?

Die Anwältin von Kelly versucht, ihren Mandanten als Opfer hinzustellen.

Nun, wer mit Werk und Leben dieses Robert Sylvester Kelly ein wenig vertraut ist, der wusste: «I Admit It» ist der Titel eines Liedes von 2018, und es ist das Gegenteil eines Geständnisses. Es ist eine Aufzählung dessen, was ihm vorgeworfen wird: dass er junge Frauen einer Gehirnwäsche unterzogen habe, dass er sie entführt habe, dass er ihnen Essen verweigert habe. Das alles kommentiert Kelly mit dem Wort «Really?», also: Wirklich? Und er tut alles als Unsinn ab.

19 Minuten dauert der Song, diese Selbstgerechtigkeit in Liedform, die an das groteske Interview von Kelly mit Gayle King im Jahr 2019 erinnert, als er aufspringt, sich mit der Faust gegen die Brust trommelt und derart brüllt, dass sich seine Stimme überschlägt: «Ihr wollt mich nur fertigmachen mit dieser Scheisse! Ihr wollt die Wahrheit einfach nicht glauben, weil ihr mich fertigmachen wollt!» Tatsächlich ist Kelly schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Album, veröffentlicht auf den Streamingportalen Apple Music und Spotify, sorgte auch deshalb für Aufregung, weil die Musik von Kelly einer Analyse des Magazins «Rolling Stone» zufolge weiterhin überaus beliebt ist. In den Wochen nach dem Urteil im September 2021 stiegen die Verkaufszahlen seiner Alben um 517 Prozent; im Radio wurden seine Lieder mehr als eineinhalb Mal so häufig gespielt wie zuvor. Streamingdienste haben seine Songs zwar aus ihren Playlisten entfernt, sie sind aber weiterhin dort verfügbar; auf Spotify gibt es monatlich 4,37 Millionen R-Kelly-Hörer.

«Das ist gestohlene Musik. Wir haben es der Polizei gemeldet.» Anwältin Bonjean

Am Freitagmittag jedoch war das Album schon wieder weg. Ein Anruf bei Anwältin Bonjean führt zur Nachricht, dass Kelly nichts mit diesem Album zu tun habe; dass man aber nichts dazu sagen könne, weil man glaube, dass da jemand das geistige Eigentum des Sängers geklaut habe. Bei Sony heisst es, es handle sich um eine inoffizielle und damit unrechtmässige Veröffentlichung. Von Spotify kam die Nachricht: «Das Album wurde auf Bitte des Vertreibers von der Plattform entfernt.»

Die Anwältin von Kelly versucht, ihren Mandanten als Opfer hinzustellen. «Das ist gestohlene Musik. Wir haben es der Polizei gemeldet; aber es gibt kein grosses Interesse, in der Angelegenheit zu ermitteln», sagte Bonjean. «Als er verhaftet wurde, wurde auch Studio-Equipment mitgenommen. Die Musik ist irgendwo. Aber wir wissen nicht genau, wer sie hat und wer davon profitiert. Wir wissen nur, dass es nicht R. Kelly ist.»

Nun ist das Album verschwunden, als hätte es das Ding nie gegeben. Es will ja auch keiner gewesen sein.



