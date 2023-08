Neues Sushi-Lokal Hoikoi – Der Hipster-Fressbalken bekommt Zuwachs mit japanischer Küche Neu gibt es an der Sihlfeldstrasse beim Lochergut ausgeklügelte Sushi-Kreationen, serviert in authentischem japanischen Interieur. Für das Erlebnis braucht es allerdings etwas Budget. Claudia Schmid

Sushi in allen Variationen, auch in Form von Cornets: Verschiedene Gerichte aus dem Hoi Koi. Foto: Sabina Bobst

Das Lochergut an der Grenze zwischen dem Zürcher Kreis 3 und 4 ist der Hipster-Fressbalken der Stadt: Bar Sacchi, Lily’s, Miki Ramen, Gelateria di Berna, Grazie – hier reiht sich ein angesagtes Gastrolokal ans nächste. Nur das ebenfalls hier ansässige Bowl-Restaurant Ona Poké war oft leer.



Vielleicht lag es an der für die Gegend zu mondänen Einrichtung mit Marmortresen, vielleicht daran, dass die etwas seelenlosen Bowls – mit vorbereiteten Zutaten gefüllte Schalen – nur am Rande mit Kochen zu tun haben. Fakt ist: Im Ona Poké neben dem Lily’s traf sich kaum jemand. Es ist nun dem Sushi-Lokal Hoikoi gewichen.