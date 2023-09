Neugestaltung Seeufer in Wollishofen – Doch keine Wohnungen auf dem Kibag-Areal Der Stadtrat präsentiert seinen Masterplan für das Zürcher Seeufer in Wollishofen. Obwohl die Stadt der Argumentation der Bevölkerung gefolgt ist, gibt es Kritik. Sascha Britsko

Das Interesse an den Olönen der Stadt zum Masterplan für das Seeufer in Wollishofen war gross. Foto: Urs Jaudas

Lange wurde er erwartet, nun ist er da. Am Montagabend präsentierten André Odermatt (SP) und Simone Brander (SP) in der Kirche St. Franziskus vor rund 300 Anwesenden, wie das Seeufer in Wollishofen künftig aussehen wird.