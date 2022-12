Hürlimannbad: Rundumblick auf Zürich dank Infinity Pool, aber auch die Anwendungen sind empfehlenswert. Foto: Sabina Bobst

Massagen gibt es wie Sand am Meer, und ziemlich vieles nennt sich heute Wellnessangebot. Wo aber stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? An welchen Orten ist es so schön, dass man am liebsten für immer bleiben möchte, und wo werden aussergewöhnliche Treatments angeboten?