Hässliche Riesenkartoffel ausgegraben – Neuseeländer Paar erntet Kartoffel so gross wie ein kleiner Hund Schön ist sie nicht, dafür könnte es die fast acht Kilo schwere Knolle ins «Guinnessbuch der Rekorde» schaffen.

Ein Paar in Neuseeland hat eine 7,9 Kilogramm schwere Kartoffel ausgegraben. Das Exemplar ist vermutlich eines der grössten jemals gefundenen. Wie neuseeländische Medien berichten, hat die Knolle sogar einen Namen erhalten: «Doug» wurde sie getauft.

Die Farmer Colin und Donna Craig-Brown haben die Kartoffel in ihrem eigenen Garten geerntet. Als er beim Jäten auf etwas «Riesiges» gestossen sei, habe er zuerst gedacht, es sei eine Art Pilz, sagte Colin dem Sender ABC News. Nachdem er das Ding mit seiner Gartengabel herausgehebelt hatte, kratzte er ein wenig davon ab und kostete es. Da sei für ihn klar gewesen, dass es eine Kartoffel sei.

Das Paar schleppte daraufhin die Knolle in seine Garage und wog sie. Das Resultat: fast achtmal so schwer wie acht Säcke Kartoffeln, wie man sie im Supermarkt kaufen kann. Oder etwa so schwer wie ein kleiner Hund, wie der Sender den Fund einordnet. Ihr Aussehen beschreibt Donna als eher hässlich: «Sie hat eher einen Mutanten-Look.»

Kleine Farm wird berühmt

Die beiden Bauern besitzen eine kleine Farm nahe Hamilton auf der Nordinsel, rund 100 Kilometer südöstlich von Auckland gelegen. «Es ist lustig und erstaunlich, womit man die Menschen unterhalten kann», sagte Colin. Er spricht damit die Tatsache an, dass die Nachricht ihres Fundes ihre Farm berühmt gemacht hat. Denn die Medien verbreiteten die Story, und ein Facebook-Post des Paars ging viral.

«Wir haben der Kartoffel einen Hut aufgesetzt. Wir haben sie auf Facebook veröffentlicht, sind mit ihr spazieren gegangen, um ihr etwas Sonnenschein zu verschaffen», sagte Colin. Wie ernst er es mit dieser Aussage meinte, müssen sich die Leser wohl selber vorstellen. Bekannt ist aber: Der Farmer baute einen kleinen Karren, um die Kartoffel herumzuschleppen.

Die beiden hoffen nun, dass es ihre Kartoffel ins «Guinnessbuch der Rekorde» schafft. Die Chancen dafür stehen gut, der bisherige Rekord geht auf eine knapp fünf Kilo schwere Kartoffel zurück, die in Grossbritannien gefunden wurde.

Keine Erinnerung an Anpflanzung

Interessant an der Geschichte um die Riesenkartoffel ist auch, dass sich das Paar nicht erinnern kann, wann es das letzte Mal Kartoffeln in seinem Garten gepflanzt hat. Es sei wahrscheinlich vor etwa zwei oder drei Jahren gewesen. «Es ist mir ein Rätsel», sagte Colin. «Es ist eine kleine, angenehme Überraschung der Natur.»

Während Colin und Donna ihren «Doug» herumzeigten, stellten sie fest, dass die Knolle allmählich auszutrocknen begann. Sie wickelten sie darauf in eine Plastiktüte und steckten sie in den Gefrierschrank. Colin schwebt bereits vor, was aus der Kartoffel werden könnte: ein guter Tropfen Wodka.

