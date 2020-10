«Historischer Wahlkampf» – Neuseeland wählt ein neues Parlament Zwei Wochen vor der eigentlichen Parlamentswahl durften die Wahlberechtigten in Neuseeland an unzähligen Orten ihre Stimme abgeben. Entschieden wird nicht nur darüber, ob Jacinda Ardern an der Macht bleibt. Auch zwei Referenden werden abgehalten.

Jacinda Ardern von der Labour-Partei und ihre Herausforderin, Judith Collins von der National-Partei, standen sich in einer von mehreren Fernsehdebatten gegenüber. (22. September 2020) REUTERS Jacinda Ardern will mit ihrem Krisenmanagement der Corona-Pandemie punkten. REUTERS Seit dem 3. Oktober waren in ganz Neuseeland – unter anderem auch in Einkaufszentren – die Wahllokale geöffnet: Jacinda Ardern gibt ihre Stimme ab. REUTERS 1 / 4

In Neuseeland haben über die Hälfte der 3,5 Millionen Wahlberechtigten bereits vor der Parlamentswahl am Samstag ihre Stimme abgegeben. Schon bis Freitag seien fast zwei Millionen Wahlzettel eingegangen, teilte die Wahlkommission mit – das sei Rekord. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern strebt die Bestätigung ihrer mitte-links Regierung an. Sie versucht unter anderem mit dem Management der Coronavirus-Pandemie zu punkten. Das Land mit fünf Millionen Einwohner ist im internationalen Vergleich mit rund 1500 Infektionen, darunter 25 Todesfälle, kaum von der Seuche betroffen.

Ihre Opponentin ist die konservative Judith Collins, die mit ihrer wirtschaftlichen Kompetenz wirbt. Nach einer Umfrage vom Freitag führt Arderns Labour-Partei mit knapp 46 Prozent deutlich vor der Nationalen Partei von Collins mit über 31 Prozent.

Das Nachrichtenportal «Stuff» sprach von einem «historischen Wahlkampf». Das Ergebnis werde bestimmen, «wie wir aus dem grössten wirtschaftlichen Schock seit Jahrzehnten herauskommen.» Sicher scheint nur: Es wird eine Frau sein, die Neuseeland durch die schwere Zeit nach der Pandemie manövriert.

Zeitgleich mit der Parlamentswahl werden zwei Referenden abgehalten. Dabei geht es um die Legalisierung der Sterbehilfe und des Konsums von Marihuana. Sollten die Neuseeländer dem Verkauf und Verbrauch von Cannabis zustimmen, wäre Neuseeland der dritte Staat nach Kanada und Uruguay, der dies zulässt.

Reuters