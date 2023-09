New Yorks Künstlerquartier SoHo – Das coolste Viertel der Welt ist jetzt eine Hochburg für Reiche In den Siebzigern verwandelten Künstler den verlotterten New Yorker Stadtteil Soho in den wichtigsten Kunststandort der Welt. Heute findet unser Autor Prominenz, Legenden – und ein Loft für neun Millionen Dollar. Olivier Guez (Das Magazin)

New York, 1974: Neue Künstler beliefern neue Galerien. Der grösste Star aber ist das Viertel, wo das alles stattfindet: SoHo. Foto: Allan Tannenbaum/Getty Images

Vor der Agentur in Manhattan wartet eine Limousine auf mich. Der wie ein dicker Kater in die lederne Rückbank geschmiegte Broker verpasst mir einen festen, aufmunternden Händedruck. Er wittert das lukrative Geschäft, den guten Kunden: «Ich würde gern ein Loft in SoHo kaufen. Geld spielt keine Rolle. Zeigen Sie mir einfach das Beste, was es im Viertel gibt», habe ich ihn drei Tage zuvor am Telefon gebeten.