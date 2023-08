31. August 2023 – Die Nachrichten des Tages im Überblick Das ist der Plan für New UBS

Die Folgen, die Börse, die Reaktionen

Sorge um mächtigen Republikaner

Tenniswelt staunt über Stricker

Brandtragödie in Südafrika Matthias Chapman Anja Ruoss

So sieht der UBS-Plan für die CS-Integration aus

Was hat Bankchef Sergio Ermotti präsentiert? Die nackten Zahlen von heute lauten so: 3000 Schweizer Jobs fallen weg (drei Viertel davon in Zürich), 10 Milliarden Dollar will die Bank einsparen, die Marke Credit Suisse verschwindet, die Bank wird vollständig integriert, 8000 Mitarbeitende haben die CS im ersten Halbjahr bereits verlassen (10 Prozent davon in der Schweiz).

Wie fallen die Reaktionen aus? Die Sozialpartner zeigen sich zufrieden mit den Sozialplänen. Harsche Kritik hagelt es von politischer Seite. Sowohl SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (Bundesrätin Keller-Sutter habe den CS-Buchwert kleingeredet) als auch SP-Co-Chef Cédric Wermuth (Abbaukosten blieben an Allgemeinheit hängen) zeigen sich unzufrieden. Lesen Sie zum UBS-Tag: Ermottis Medienkonferenz im Video und Ticker / Fragen und Antworten zum UBS-Plan / News vom frühen Morgen

UBS-Plan und die Folgen

Was passiert nun? Der Jobabbau erfolgt über viele Monate und soll durch Frühpensionierungen und Umplatzierungen abgefedert werden. Der immer noch starke Arbeitsmarkt stimmt Politik und Unternehmen zuversichtlich.

Einbruch bei Steuern? Sorgen über die Stadtfinanzen macht sich der Zürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi keine: «Die Stadt Zürich kann mögliche Steuerausfälle in den nächsten Jahren verkraften.»

Was sagt der Wirtschaftshistoriker? Tobias Straumann warnt im Interview, dass auch die neue Gross-UBS kentern könnte. Und er sagt, was ihn am Crash der Credit Suisse am meisten erschütterte.

Wer ist der Gewinner? Unsere Banken-Kennerinnen resümieren – Sergio Ermotti. Lesen Sie die wunderbare Tageszusammenfassung unseres Teams.

Wie reagiert die Börse? Euphorisch. Rund sechs Prozent liegt das UBS-Papier im Plus. Teilweise kletterte die Aktie auf fast 24 Franken. So viel wie heute kosteten die UBS-Papiere letztmals im Jahr 2008 – bevor die Finanzkrise über die Märkte fegte. Im Jahr 2007 kostete die Aktie gar noch mehr als 70 Franken das Stück.

Die Entwicklung seit Anfang Jahr.

Sorge um US-Senator Mitch McConnell

Was ist passiert? Der ranghöchste Senator der US-Republikaner, Mitch McConnell, sorgt mit einem öffentlichen Aussetzer für Diskussionen. Der 81-Jährige konnte am Mittwoch bei einer Veranstaltung im US-Staat Kentucky eine Reporterfrage nach seiner möglichen Kandidatur für die Wiederwahl 2026 nicht beantworten. Wie aus Videoaufnahmen eines örtlichen Senders hervorging, bat McConnell darum, dass die Frage wiederholt werde. Dann schweifte er ab und starrte etwa zehn Sekunden lang geradeaus.

In eine Starre verfallen: Die beiden Aussetzer von Mitch McConnell. Video: Tamedia

Wieso ist das wichtig? In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Bedenken wegen des gesundheitlichen Zustands von McConnell. Erst Ende Juli hatte der Spitzenpolitiker einen ähnlichen Aussetzer bei einer Medienkonferenz in Washington.

Das hohe Alter amerikanischer Spitzenpolitiker ist immer wieder Gegenstand von Debatten. Inzwischen wird offen über eine Altersgrenze für den Kongress diskutiert. So solle einem Vorschlag zufolge beispielsweise für alle Mitglieder des Kongresses ab dem Alter von 75 Jahren ein regelmässiger Test der geistigen Fähigkeiten verbindlich werden.

Wenn in Washington über das Alter gesprochen wird, ist stets auch Joe Biden ein Thema. Biden ist mit 80 Jahren der älteste US-Präsident aller Zeiten und strebt eine zweite Amtszeit an.

Schweres Brandunglück in Johannesburg

Was ist passiert? In der Nacht auf Donnerstag hat sich in der südafrikanischen Metropole eine Tragödie ereignet. In einem fünfstöckigen Gebäude brach ein Feuer aus. Mindestens 73 Menschen sind in den Flammen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen mindestens sieben Kinder sein.

Feuerwehrleute kämpften in Johannesburg noch Stunden nach Ausbruch des Feuers gegen die Flammen. (31. August 2023) Foto: Michele Spatari (AFP)

Warum haben so viele Bewohner das Gebäude nicht verlassen? Zahlreiche Menschen waren hinter einem Sicherheitstor in dem Haus eingesperrt, als das Feuer sich ausbreitete. Des Weiteren soll sich das Feuer wegen der leicht entzündlichen Baumaterialien schnell ausgebreitet haben. Das Haus befindet sich in einer armen Gegend des ehemaligen Geschäftszentrums der Stadt.

Der Fall erinnert an den tödlichen Grossbrand vom Juni 2017 im Grenfell Tower in London. Nach der Tragödie mit mehr als 70 Todesopfern wurden in dem ausgebrannten Gebäude extreme Mängel beim Brandschutz festgestellt.

Stricker entzückt die Tenniswelt

Warum reden jetzt alle über den Schweizer Tennisprofi? Dem 21-Jährigen gelang in New York mit seinem Sieg gegen die Weltnummer 7, Stefanos Tsitsipas, ein veritabler Coup. So richtig viral ging er dann aber mit einem Video. Dieses zeigt ihn beim letzten Seitenwechsel, wie er einen Energieriegel verdrückt und mitsingt bei Whitney Houstons «I Wanna Dance with Somebody». Mit seinem lockeren Auftreten sorgt Stricker in den sozialen Medien für Begeisterung.

Die Szene ging viral: Dominic Stricker behält dank Whitney Houston die Lockerheit. Video: Twitter

Was morgen wichtig wird

Flughafenfest in Kloten

Prominenter Besuch von Bundespräsident Alain Berset, musikalische Unterhaltung von Luca Hänni mit dem Zurich Airport Orchestra und eine Show der Patrouille Suisse: Ab morgen feiert der Flughafen Zürich während dreier Tage sein 75-jähriges Bestehen mit einem grossen Fest. Sie möchten auch dabei sein? Hier finden Sie alle Highlights, die Sie nicht verpassen sollten.

Geht die Inflation in der Schweiz weiter zurück?

1,6 Prozent betrug die Teuerung zuletzt für den Juli. Die Augustzahlen kommen am Freitag. Sollte die Rate tief bleiben, dürfte das auch für die Schweizerische Nationalbank ein Zeichen dafür sein, dass die Zinsen nicht mehr so stark angehoben werden müssen. Einige Beobachter rechnen aber für den September noch immer mit einem Anstieg. In der Eurozone verharrt die Inflation hartnäckig auf hohem Niveau. Der Wert wurde heute mit 5,3 Prozent für den August angegeben.

Das Bild des Tages (mit einem Augenzwinkern)

«Oh Herr, lass uns bescheiden bleiben, obwohl wir eine gigantische Schweizer Bank bauen. Möge Dein Geist darüber wachen, dass wir nicht übermütig werden.» Natürlich hat das UBS-Chef Sergio Ermotti heute Morgen vor Medienschaffenden in Zürich nicht so gesagt. Geste und Körperhaltung von Ermotti würden aber durchaus dazu passen. Und nicht wenige Schweizerinnen und Schweizer dürften sich Demut vom neuen Superboss der Superbank wünschen – macht doch die schiere Grösse von New UBS durchaus ein wenig Angst. Foto: Ennio Leanza (Keystone, 31. August 2023)

Matthias Chapman ist Mitglied der Chefredaktion des «Tages-Anzeigers». Sein Werdegang auf der Redaktion führte ihn seit dem Jahr 2000 durch verschiedene Funktionen. Zuerst als Newsredaktor, dann als Reporter und Reporterchef beim Newsnetz. Dort leitete er später auch das Ressort Wirtschaft. Ab 2013 war Matthias Chapman in der konvergenten Redaktion als Tagesleiter und Nachrichtenchef tätig. Zusätzlich leitete er bis Mitte 2023 die Teams News und Sitemanagement. Mehr Infos @matthiaschapman Anja Ruoss hat Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden studiert und als freie Journalistin gearbeitet. Seit 2019 befasst sie sich als Nachrichtenredaktorin und Sitemanagerin bei Tamedia schwerpunktmässig mit Breaking-News in Politik und Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.