Kantonen entgehen Millionen, weil Diplomaten Bussen nicht bezahlen

Wer ein Auto mit dem Nummernschild CD – Corps Diplomatique – fährt, muss es mit den Verkehrsregeln nicht so genau nehmen. Den meisten Diplomaten gelingt es erfolgreich, sich vor Verkehrsbussen zu drücken.

Jetzt zeigt eine Auswertung, wie viel Geld der öffentlichen Hand durch die fehlenden Busseneinnahmen entgeht. Im Kanton Bern wurden 2014 bis 2017 Bussen gegen Angehörige diplomatischer und ständiger Missionen sowie Beamte internationaler Organisationen und Konsulaten im Wert von über 745'000 Franken ausgestellt. Davon konnte der Kanton nur knapp 141'300 Franken eintreiben. Dem Berner Fiskus entgingen also in einer Zeitspanne von vier Jahren über 600'000 Franken.

Noch schlechter sieht es im Kanton Genf aus. Im gleichen Zeitraum belief sich die Gesamtsumme der geschuldeten Bussen auf über 4 Millionen Franken. Davon konnten die Genfer knapp 629'000 Franken eintreiben. Es bleibt ein Fehlbetrag von knapp 3,4 Millionen Franken.

Immerhin: Die Zahlungsmoral hat sich etwas verbessert

Die Polizisten haben zwar die Möglichkeit, fehlbare Lenker mit Diplomatenpass zu büssen. Parkiert ein Diplomat in einem Parkverbot, klemmt ihm ein Polizist wie üblich einen Bussenzettel unter den Scheibenwischer. Begleicht jedoch der Auslandsvertreter die Busse nicht, kann die Polizei sie nicht eintreiben, da Diplomaten durch die Immunität rechtlich geschützt sind. Die Polizei muss das Aussendepartement in Bern oder die Schweizer Mission in Genf einschalten – deren Interventionen offensichtlich oft versanden.

Immerhin sind die Diplomaten dank vermehrtem Druck der Schweiz auf sehr tiefem Niveau etwas weniger renitent geworden. Im Kanton Bern konnten 2010 nur 19'360 der knapp 226'000 geschuldeten Franken eingetrieben werden – deutlich über 90 Prozent der Bussen waren also unbezahlt geblieben. Vergangenes Jahr konnten in Genf knapp ein Fünftel, in Bern knapp ein Viertel der Diplomatenbussen eingetrieben werden.

Ist das ausreichend? «Das EDA äussert sich nicht zur Zahlungsmoral des Personals der ausländischen Vertretungen in der Schweiz», sagt ein Sprecher. Man begrüsse aber die festgestellte Bereitschaft, die Verkehrsregeln besser einzuhalten. (SonntagsZeitung)