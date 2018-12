Bahn-Streik betrifft am Montag ganz Deutschland

Kunden der Deutschen Bahn müssen am Montagmorgen wegen eines Warnstreiks in ganz Deutschland mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Auch die Verbindungen mit der Schweiz dürften betroffen sein. Die Gewerkschaft rief Angestellte für die Zeit zwischen 5 und 9 Uhr zum Ausstand auf.

Dies teilte ein Gewerkschaftssprecher am Sonntagnachmittag mit und konkretisierte damit frühere Angaben. Die Bahn geht davon aus, dass die Arbeitsniederlegungen den Zugverkehr voraussichtlich landesweit «stark beeinträchtigen» werden. Auch in den Stunden nach dem Warnstreik-Ende sei mit Störungen zu rechnen. Der Ausstand werde S-Bahnen, den Regional- und Fernverkehr und auch den Güterverkehr betreffen.

SBB beobachten die Lage

Die SBB rechnen damit, dass auch die Verbindungen mit der Schweiz betroffen sind. Im Onlinefahrplan weist sie bei den betroffenen Zügen darauf hin, dass aufgrund des Streiks mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen ist.

«Kunden, die innerhalb der Schweiz reisen, werden vom Streik nichts mitbekommen», sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig auf Anfrage. Im grenzüberschreitenden Verkehr könne es zu Verzögerungen oder überfüllten Zügen kommen. Da solche Streiks aber unberechenbar seien, kann Ginsig keine genaue Prognose machen. Reisende von und nach Deutschland finden aktuelle Informationen unter bahn.de/aktuell. Innerhalb der Schweiz sollten die Onlinefahrpläne allfällige Einschränkungen automatisch berücksichtigen.

Die SBB sind insofern auf den Streik vorbereitet, als dass sie etwa in Basel Züge bereit halten, die im Bedarfsfall einspringen könnten. Im Güterverkehr lasse man Züge nur fahren, wenn gesichert ist, dass die Strecken befahrbar sind. Damit verhindere man, dass es auf dem Schienennetz zu Stau komme.

«Überflüssige» Eskalation

«Die Deutsche Bahn setzt alles daran, die Auswirkungen der Warnstreiks auf ihre Kunden so gering wie möglich zu halten», hiess es aus dem Konzern. «Die DB bedauert, dass die Reisenden, darunter viele Arbeitnehmer, in der Adventszeit möglicherweise mehr Zeit und Geduld aufbringen müssen, um an ihr Ziel zu kommen.»

Die Gewerkschaft hatte nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu dem landesweiten Warnstreik aufgerufen. Am Samstag waren die Tarifparteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die Gewerkschaft nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot des bundeseigenen Konzerns als Anlass für die Warnstreiks. Die Bahn sprach hingegen von einer «völlig überflüssigen Eskalation».

(oli/sda/afp)