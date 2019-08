Das Limmatschwimmen findet statt

Die Temperatur in der Limmat soll am kommenden Samstag bei 23 Grad Celsius liegen, und die Berechnungen der Meteorologen lassen auch angenehme Luft-Temperaturen erwarten. Bei der Abflussmenge aber waren sich die Organisatoren des Limmatschwimmens bis heute nicht sicher, ob sie stimmen werde. Doch jetzt geben sie grünes Licht: Am Samstag, den 17. August 2019 findet das Limmatschwimmen statt.

4'500 wassersportbegeisterte Menschen erhalten damit die Gelegenheit, eine zwei Kilometer lange Strecke die Limmat hinab zu schwimmen. Etwas, das gewöhnlich verboten ist. Die Strecke führt vom Frauenbad Stadthausquai ins Flussbad oberer Letten.

Auf vier Tickets limitiert

Die grössere Herausforderung wird allerdings keine sportliche sein, sondern eine organisatorische: Es gilt, am Mittwoch ab 17 Uhr eines der Tickets bei Starticket.ch oder an diversen Vorverkaufsstellen zu ergattern. Es nütze nichts, bereits Stunden vor dem Verkaufsstart eingeloggt zu sein, teilen die Organisatoren mit.

Die Ticketkäufer werden nach dem Zufallsprinzip in den Verkaufsprozess geleitet. «Da die Nachfrage höher als das Angebot sein wird, lassen sich Enttäuschungen nicht vermeiden.» Die Bestellmöglichkeit ist auf vier Tickets pro Person limitiert.