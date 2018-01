Ein Teppich aus Geschichten

Wie kann man eine Geschichte erzählen, die über sechs Generationen in die Vergangenheit ausgreift und aufs Engste mit der Weltgeschichte vernäht ist, von der Russischen Revolution über Stalin bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion? Die Frage steht am Anfang von Nino Haratischwilis gewaltigem, 1280 Seiten starkem Roman «Das achte Leben (Für Brilka)» (2015), der zu Recht für seine zugleich überbordend fabulierende und ökonomisch organisierte Erzählkunst gerühmt wurde.

Die Antwort auf ihre Frage findet die Icherzählerin Niza, die wie Haratischwili selbst in Tblissi gebo­ren wurde und als junge Frau nach Deutschland ging, in einer Erinnerung an ihre Urgrossmutter Stasia, mit der sie eine innige Liebe verband. Von Stasia hatte sie alles Wesentliche gelernt: «Zu leben, auf einem Seil zu tanzen, wenn um mich herum alles in Flammen aufging.» Und sie hatte von ihr das Bild des Teppichs bekommen, sozusagen als geistiges Erbstück: «Ein Teppich», hatte ihr Stasia erklärt, «ist eine Geschichte. In ihr verbergen sich wiederum unzählige andere Geschichten».

So ein Teppich ist auch Haratischwilis Roman. Es gelingt der Autorin, ihre Leser immer wieder aufs Neue in den Bann der einzelnen Ornamente zu ziehen, so lebendig sind die Figuren aus sechs Generationen, so kraftvoll und einfallsreich erzählt sie deren Geschich­ten. Haratischwili versteht sich auf Spannung ebenso wie auf Pathos und Humor. Und als erfolg­reiche Theaterautorin weiss sie, wie man die Fäden immer wieder zu dramatischen Höhepunkten zusammenzieht. So fügt sich die Geschichte der Familie Jaschi, von Terror und Verrat ebenso gebeutelt wie von Liebe und Leidenschaft, zu einem Panorama der georgischen Geschichte im 20. Jahrhundert.

(Züritipp)